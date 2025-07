La música atraviesa un duelo por la muerte de un ícono del rock.

La música mundial enfrenta un duro momento por la muerte de un ícono del rock, más precisamente de heavy metal, que trascendió fronteras y generaciones en las últimas décadas. Se trata del cantante original de Iron Maiden, quien fue expulsado del grupo antes de que la banda explotara a nivel comercial.

Paul Mario Day es el nombre del artista en cuestión: entró a Iron Maiden en 1975 y solo duró un año por falta de carisma, por lo que no quedaron grabaciones oficiales con su voz pero siempre será el cantante original de la banda. Un mes atrás, el cantante de rock que falleció indicó que le quedaban semanas de vida, por lo que la noticia era esperada por quienes lo seguían.

"Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento del gran vocalista de More, Paul Mario Day. Fue una gran parte de la NWOBHM (New wave of british heavy metal) desde su participación en una versión temprana de Iron Maiden, y por supuesto desde su fantástica actuación en el álbum Warhead", escribieron desde la banda More, de la que Day fue parte a principios de los 80. Al mismo tiempo, desde la banda The Sweet se pronunciaron sobre la muerte de quien fue su cantante: "Un día triste para todos los fans de Sweet".

El mundo llora la muerte de la cantante Connie Francis

Ron Roberts, representante de la cantante estadounidense, confirmó la noticia de la muerte de Connie Francis a través de sus redes sociales oficiales. Hasta ahora no se informó la causa de su fallecimiento, aunque en los últimos meses se sabía que la artista enfrentaba problemas de salud relacionados con dolores físicos y dificultades de movilidad.

El verdadero nombre de la artista era Concetta Rosemarie Franconero y logró fama internacional con éxitos como Who’s Sorry Now?, Stupid Cupid, Where the Boys Are y Pretty Little Baby. En 2024, su legado musical volvió a captar la atención de las nuevas generaciones cuando Pretty Little Baby se convirtió en tendencia en TikTok.