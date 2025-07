Orgullo en el folklore por lo que dijo Soledad Pastorutti sobre el género y La Voz Argentina: "Constantemente"

Soledad Pastorutti llevó folklore a La Voz Argentina.

Soledad Pastorutti es uno de los referentes máximos del folklore argentino y en unos recientes posteos de redes la artista se dedicó a defender ese género autóctono. La jurado de La Voz Argentina fue felicitada por sus fans tras llevar la música de raíz al show de Telefe y, en respuesta, ella hizo una profunda reflexión sobre el lugar del folklore en la actualidad.

La cantante de hits como A Don Ata y Entre a mi Pago sin Golpear utlizó su cuenta de X (ex Twitter) para responderle consultas y mensajes de admiración a sus seguidores y varios de sus tweets se refirieron al rol del folklore en La Voz Argentina. A dos días del comienzo de la etapa de batallas en el programa conducido por Nicolás Occhiato, Soledad Pastorutti aseguró que siempre le dará lugar a la música de raíz.

Un seguidor de Soledad Pastorutti hizo hincapié en la dificultad de mantener vigente al folklore en esta era musical: "Cuesta que en nuestro propio país muchas veces se le de lugar al folklore, el lugar que merece, gracias Sole por siempre representarlo de la mejor manera, qué tranquilidad saber que estás". Por su parte, la cantante se mostró de acuerdo: "Lo sé. Lo vivo constantemente. Siempre el camino se me hace largo. Gracias".

"Que locura hermosa poner el folklore en este programón! Gracias por elegir siempre darlo todo", le escribió a Soledad Pastorutti uno de sus fans, en alusión a la interpretación del clásico del folklore La Pucha con el Hombre en una de las batallas de su team en La Voz Argentina. Asimismo, ella respondió: "Es una elección de todo el equipo de La Voz. El folklore está más vivo que nunca, es lindo y el público en su gran mayoría lo valora. No descubrimos nada".

Tweet de Soledad Pastorutti.

Desde sus quince años, Soledad defiende la música folklórica argentina en cada escenario al que se sube: la artista revolucionó la industria musical nacional tras su presentación en Cosquín '96, hito que la convirtió de un día para el otro en un ícono popular que no podía caminar por las calles y en la artista cuyo disco fue el más vendido del año. "Me duele si del folklore dicen que es cosa de viejos, si sos joven prometeme no aflojarle ni un momento", reza Si de Cantar se Trata, canción que Pastorutti interpretaba en aquella época, en alusión a su amor por el género.

Tweet de Soledad Pastorutti.

La emoción de Soledad Pastorutti en La Voz Argentina

La artista se dio una devolución a dos integrantes de su equipo después de que interpretaran Cuando un Amigo se Va y se emocionó al hablar de la gente grande, ya que los participantes eran adultos mayores. "Quiero decir que respeto y valoro mucho a mis mayores, yo aprendo hasta el día de hoy de mis mayores. La sociedad perdió el respeto por los mayores, y yo la sigo manteniendo con mucha firmeza. Ustedes vinieron a demostrarnos que letras como estas solamente las pueden personas que han sabido vivir y han tenido golpes en la vida. Eso es lo que pasó esta noche. Quiero agradecerles de corazón esta lección de vida que tanto hace falta a la sociedad toda", sostuvo Pastorutti.