Ale Sergi y Juliana Gattas emitieron un durísimo comunicado contra Nico Occhiato.

En las últimas horas, se viralizó un video protagonizado por Nico Occhiato y el dúo pop argentino Miranda!, integrado por Ale Sergi y Juliana Gattas. En el clip, el grupo le responde con humor al conductor de La Voz Argentina, quien suele repetir una frase que se hizo viral entre los fanáticos del programa.

Durante las audiciones a ciegas, Nicolás Occhiato comenta frecuentemente: “Le está gustando a Miranda”, refiriéndose a que el dúo aprueba las presentaciones. Sin embargo, en esta ocasión, Ale y Juliana aprovecharon para devolverle la broma con un mensaje claro: “Nico, no nos está gustando”, comenzó diciendo Sergi. Juliana sumó con picardía: “¿Qué parte de que no me gusta un carajo no entendés?”.

El cantante aclaró que muchas veces están simplemente charlando y que no todo comentario implica que les guste la performance: “Charlamos porque somos... estamos ahí, charlando, pero cualquier reacción no es...”. La vocalista completó con ironía: “¿Más cara de ort... querés que ponga?”.

Desde detrás de cámara, Occhiato intentó mantener su postura: “Yo siento que les está gustando siempre”, a lo que Juliana respondió en tono cómplice y divertido: “¡Nooooo! ¡No nos gusta!”. Esta interacción tiene sentido porque la frase de Nicolás se volvió un meme y se viralizó entre los espectadores, quienes la replican en redes sociales por la frecuencia con la que el conductor la utiliza durante el programa.

La Voz Argentina: horarios y cómo ver en vivo

Las audiciones a ciegas de La Voz Argentina se emiten los martes a las 21:45 por Telefe, Twitch y YouTube del canal. Además, se pueden ver en la página de MiTelefe y en Luzu TV, así como a través de aplicaciones móviles como Flow, Telecentro Play y DirecTV Go, que ofrecen la transmisión en vivo las 24 horas.