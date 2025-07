Una concursante de La Voz Argentina contó que se salvó de un cáncer en el Garrahan.

Una joven participante de La Voz Argentina causó emoción en el jurado del reality show de Telefe y en el público al contar su historia de vida. Brisa Campo atravesó un cáncer a sus 15 años y, en su relato, dio a conocer que fue indispensable el accionar de los médicos del Garrrahan para que hoy esté con vida, establecimiento al que Javier Milei busca desfinanciar y desmantelar.

La concursante de La Voz Argentina reveló que a la semana de haber cumplido los 15 años le diagnosticaron cáncer de nasofaringe. El padre de Brisa fue quien reveló el rol del Garrahan en la enfermedad de su hija: "Dios nos mandó a ese lugar para encontrarnos con una médica que trabajó en el Garrahan y ella fue la que nos hizo todos los trámites, que nos llevan a Buenos Aires, al Garrahan", sostuvo sobre la importancia de tener un hospital público de esa talla, al que Javier MIlei y su gobierno no apoyan en absoluto.

"Fue un proceso difícil, más siendo chica. Me tuve que venir a Buenos Aires, donde estuve internada 7 meses", continuó su relato la participante de La Voz Argentina. Y sumó: "En ese mes de terapia intensiva yo estuve muy complicada, se podría decir que a punto de perder la vida. Yo estaba con respirador, y de un día para el otro, fue algo muy loco, empecé a respirar por sí sola, y de ahí para adelante siempre hubo muchas mejoras".

A pesar de esto, Brisa no logró que ninguno de los jurados de La Voz Argentina se diera vuelta ante su presentación. Asimismo, Luck Ra, Lali Espósito, Miranda y Soledad Pastorutti se emocionaron al conocer la historia de la joven, a quien la folklorista abrazó con contundencia por su fuerte historia de resiliencia.

"Tenés linda voz. Estuvo súper correcto, pero faltó esa chispa especial de personalidad que a veces buscamos como algo original y diferente. Es muy poquito tiempo el que te toca para demostrar algo y no significa que no lo tengas, pero no lo escuchamos esta vez. Nos hiciste pasar un hermoso momento musical", pronunció Ale Sergi en La Voz Argentina. Y siguió: "Ese es nuestro pensamiento, no tiene que ser la verdad absoluta".