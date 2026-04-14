Entradas para Pimpinela en el Hipódromo de La Plata 2026: fecha de cuándo toca

El anuncio de Pimpinela en el Hipódromo de La Plata genera expectativa entre los seguidores del dúo y el público de espectáculos en vivo. El evento no solo destaca por la presencia de los artistas, los hermanos Lucía Galán y Joaquín Galán, sino también por una renovación en la experiencia del predio, que apuesta a un formato más cómodo y organizado.

Pimpinela en el Hipódromo de La Plata: un show que marca un hito

La llegada de Pimpinela al Hipódromo de La Plata se presenta como un evento significativo dentro de la agenda cultural de 2026. El histórico dúo, reconocido por su estilo único y su conexión con el público, será el encargado de inaugurar una nueva etapa del predio.

Este espectáculo se plantea como una experiencia que combina emoción y despliegue escénico, en línea con la trayectoria del grupo. A lo largo de los años, sus presentaciones se caracterizaron por la intensidad interpretativa y la cercanía con la audiencia, elementos que se esperan volver a ver en esta ocasión.

La elección del dúo para encabezar esta instancia refuerza el perfil del evento, que busca posicionarse como un punto de referencia dentro de la escena musical en vivo.

Cuándo toca Pimpinela en La Plata y cómo será el evento

El show de Pimpinela en el Hipódromo de La Plata está programado para el próximo 3 de octubre. La fecha marca no solo un recital esperado, sino también el inicio oficial de una nueva disposición del espacio.

La propuesta incorpora un campo sectorizado con ubicaciones sentadas, una novedad pensada para mejorar la experiencia del público. Este formato permite una mayor organización y ofrece distintas alternativas para disfrutar del espectáculo según las preferencias de cada asistente.

El evento apunta a brindar un entorno más cómodo y personalizado, adaptado a espectáculos que priorizan el vínculo cercano entre artistas y espectadores.

Entradas para Pimpinela: sectores y nuevas ubicaciones

Uno de los aspectos destacados del show en el Hipódromo de La Plata es la incorporación de nuevas ubicaciones dentro del campo. La distribución estará organizada en diferentes sectores, cada uno con características específicas:

La Platea Premium ofrecerá una ubicación preferencial, cercana al escenario y con mayor comodidad. La Platea Gold y la Platea Silver brindarán opciones intermedias, mientras que las Gradas Generales permitirán acceder a una experiencia más amplia dentro del predio.

Esta segmentación busca diversificar la oferta y facilitar la elección según el tipo de experiencia deseada. Además, responde a una tendencia creciente en la organización de eventos masivos, donde se prioriza la comodidad y la visibilidad.

Dónde comprar las entradas para los Pimpinela en el Hipódromo de La Plata 2026

Las entradas estarán a la venta el martes 14 de abril, desde las 12 horas, a través de livepass.com.ar, y se pueden comprar con el beneficio de 4 cuotas sin interés del Banco Provincia.

El Hipódromo de La Plata se renueva para grandes shows

El Hipódromo de La Plata continúa destacándose como uno de los espacios más relevantes para espectáculos en vivo en Argentina. La implementación de este nuevo formato refuerza su posicionamiento y amplía las posibilidades para futuros eventos.

El predio ya cuenta con infraestructura destacada, que incluye estacionamiento interno, accesos organizados y una variada oferta gastronómica. Estas características, sumadas a la nueva disposición del campo, apuntan a mejorar la experiencia general del público.

La iniciativa se desarrolla en conjunto con la productora Gonna Go, que impulsa una propuesta orientada a la innovación y a la calidad en la organización de eventos. Este enfoque permite adaptar el espacio a distintos tipos de espectáculos, desde recitales multitudinarios hasta shows más íntimos.

En este contexto, la presentación de Pimpinela funciona como el punto de partida de una transformación que busca redefinir la manera de vivir los recitales en el Hipódromo de La Plata, combinando tradición, modernización y una experiencia pensada en cada detalle.