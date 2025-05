Lágrimas de emoción en la música por lo que contó Lucía Galán a sus 64 años: "Nunca me perteneció"

El posteo de Lucía Galán a través de su cuenta oficial de Instagram.

Lucía Galán es una de las artistas más reconocidas de país por su labor en el mundo de la música con Pimpinela, el histórico grupo que comparte junto a su hermano Joaquín Galán. En las últimas horas, la cantante utilizó sus redes sociales para exponer una historia que despertó todo tipo de reacciones y causó lágrimas en el ambiente por lo que dijo a sus 64 años.

Sin dudas que Lucía Galán es una de las cantantes más influyentes de la música en Argentina y continúa vigente con varios shows en distintos países junto a Joaquín Galán en el proyecto Pimpinela. En el medio, estuvo atravesada por una dura enfermedad y al salir adelante con una operación en el medio, pudo seguir con sus compromisos artísticos.

En este marco, Lucía utilizó sus redes sociales y realizó un conmovedor posteo que causó emoción en sus seguidores. "Mi nombre es María Graciela, cuando empezamos a cantar, me pidieron en España que me ponga un nombre más común, en ese momento no había muchas Gracielas", expresó la artista, quien el viernes 23 de mayo cumplió 64 años, motivo por el cual recibió decenas de mensajes.

El video que publicó repasa parte de su trayectoria en la música con la revelación de su verdadero nombre. "Así fue como recordé este tema de Serrat deseando ser esa Lucía a la que le habían escrito semejante canción de amor… queriendo ser un poco ella… Desde ese momento, me llaman Lucía… por una historia de amor que no era mía y por una carta que nunca me perteneció", concluyó en lo que fue un mensaje que conmovió a sus fanáticos.

Durante varios meses, Lucía Galán se vio obligada a alejarse de los escenarios para ocuparse de lleno a su salud. Después de su operación para extraerle un tumor maligno, Galán viajó a España para pasar su recuperación junto a su hija de 27 años, Rocío Luna Galán. Esta situación ocurrió en agosto de 2024 y en ese entonces, la cantante brindó detalles sobre el tratamiento que hizo para rehabilitar su respiración y física, luego del problema de salud que atravesó.

"Bueno, acá estoy. Mi primer día de recuperación, trabajé como loca y acá la mujer que me sigue a todos lados, es un sabueso”, comenzó diciendo la cantante de Pimpinela a través de un video compartido en sus redes sociales, en el que se la ve junto a su hija, quien la acompañó. "La más linda del planeta, sigue sin hablar, es tremendo”, comentó la artista, mientras la cámara enfocaba a Rocío.

"Ya empecé la recuperación hoy. Llegué el viernes y ya empecé, ya tengo músculos, ya bajé cuatro kilos, es tremendo… soy una genia. Estamos cruzando la calle, no hay nadie en agosto en Madrid. Estamos yendo al departamento, así que bueno, un beso y quería saludarlos con este aspecto maravilloso y este look casual de deportista, porque ahora soy una deportista”, comentó.