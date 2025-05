Dolor en la música por lo que sucedió con Palito Ortega: "Te fuiste".

A sus 84 años de edad, Palito Ortega se mantiene bastante activo en sus redes sociales: hace publicaciones, interactúa con sus seguidores y mantiene a los fanáticos actualizado sobre su vida. Sin embargo, este miércoles 21 de mayo, el cantante usó su perfil de Instagram para hacer un comunicado que entristeció a muchos.

El famoso cantante, intérprete de éxitos como Un Muchacho como yo y Yo Tengo Fe, hizo un sentido posteo para despedir a un querido amigo. Este miércoles murió Nicky Jones a los 87 años, el músico que compartió escenario junto a Ortega y Johnny Tedesco cuando los tres conformaban la banda El Club del Clan. Así, tras enterarse de esta dolorosa noticia, decidió dedicarle unas sentidas palabras.

"Querido Nicky, con tu partida se va una parte de nuestra historia. Te llevo en mi corazón. Hasta siempre", escribió Ortega junto a una foto de ambos cuando formaban parte de la banda. Esta publicación generó todo tipo de reacciones, sobre todo de muchos fanáticos que demostraron su tristeza por este fallecimiento que marcó un antes y un después en la música nacional.

Aunque si bien se mantiene bastante hermetismo sobre los motivos del deceso del músico, su hija reveló que los restos iban a ser velados esta tarde y luego descansarían en el Cementerio Flores. "Te fuiste de gira papá Nicky Jones. A reunirte con tu mamá querida. Tus hijas, tus nietos y todos los que bailaron tus canciones te vamos a recordar con una sonrisa. Besos al cielo, papá querido".

Uno de los hijos de Palito Ortega fue internado de urgencia: qué pasó

La familia Ortega atraviesa un difícil momento ya que el hijo mayor del clan debió ser hospitalizado sin su consentimiento, por un episodio que atañe a su salud mental. Martín Ortega es el artista que fue internado, dado el cuadro que presentaba, en el que corría peligro su integridad y la de quienes lo rodeaban.

En el ciclo Desayuno Americano, el periodista Luis Bremer se refirió a esta hecho y contó: "El Dr. Trujillo, seguramente abogado de la familia, llama para que finalmente el SAME instruya la internación obligada dispuesta por un juez de la Capital Federal".

"Estuvo acompañado de Julieta. Hasta el momento no se había podido dar de manera voluntaria. Se tuvo que recurrir a un juez porque la situación no era voluntaria. Cuando un paciente no reconoce que su voluntad está suprimida por la razón que sea, una enfermedad de base psiquiátrica o un consumo problemática, ahí la familia actúa", continuó el periodista de espectáculos. Y agregó: "Si la Justicia no está, uno queda un poco huérfano en una sociedad que tiene que contener, acompañar y dar salud".

Por su parte, María Belén Ludueña habló al respecto en su ciclo de El Trece y sostuvo: "Una ambulancia del SAME llegó a su casa aproximadamente a las 17.47 y fue trasladado a una clínica de salud mental junto a su hermana Julieta". Mientras que la panelista Virginia Gallardo agregó: "Todo sucedió tras un llamado al 911 para una internación no consensuada por considerarse peligroso para sí mismo y para los demás”.