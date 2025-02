Confusión en la música por la foto y el video de Joaquín Galán hippie y el anuncio de Pimpinela: "Amor libre"

Furor por el Joaquín Galán hippie en un show de los Pimpinela.

El dúo de hermanos Joaquín y Lucía Galán, creadores del grupo Pimpinela, volvieron a los escenarios con Noticias del Amor, un nuevo show donde Joaquín luce irreconocible. El video que salió a la luz con el nuevo look hippie del cantante.

Tras cerrar el 2024 con dos funciones a sala llena en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires, dando así por finalizada su exitosa gira Siempre Juntos Tour, los Pimpinela se renovaron con un nuevo show que, según indica un comunicado oficial, "nos lleva a un viaje musical y visual con los grandes éxitos del dúo, e imágenes en pantallas gigantes donde Lucia y Joaquín Galán, además de cantar, interpretan a dos conductores de noticias que nos muestran cómo fueron cambiando el amor y las relaciones entre el hombre y la mujer a través del tiempo".

Y en esta estética renovada, los conductores que interpretan los hermanos Joaquín y Lucía Galán tienen una estética hippie, algo que se pudo ver en el último video que compartió Lucía en su cuenta de Instagram. El espectáculo también indaga en "cómo puede llegar a ser el amor en un futuro no muy lejano con la aparición de la inteligencia artificial. ¿Podrá la inteligencia artificial deshumanizarnos? ¿Continuarán las eternas peleas de pareja? ¿Logrará la mujer la igualdad frente al hombre?".

Lucía y Joaquín Galán abrieron su nueva gira en escenarios internacionales el pasado 9 de febrero en el Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico, y después recorrerán 10 ciudades de Estados Unidos como Miami, Orlando, Phoenix, Los Ángeles y Las Vegas, entre otras. Luego, Noticias del Amor seguirá viaje hacia México: Monterrey, Tijuana, Guadalajara y Ciudad de México son algunas de las 11 ciudades que disfrutarán de esta invitación a redescubrir las emociones desde una perspectiva audaz y contemporánea.

Cuál es el repertorio del nuevo show de Pimpinela

En el nuevo show de Pimpinela no faltan los grandes clásicos de su música de ayer, hoy y siempre, con canciones desde Olvídame y pega la vuelta, A esa, Dimelo delante de ella, Valiente, Me hace falta una flor, Vivir sin ti no puedo, hasta La Familia, El amor no se puede olvidar o Yo, dueña de la noche, pasando por sus nuevas y exitosas historias como Traición, Cuando lo veo y Lloro, con Benjamín Vicuña. El público más fiel podrá también disfrutar de la interpretación en vivo por primera vez de canciones de su repertorio como Cosas del Amor o El cuento de Superman, entre otras.

Esta es la vuelta oficial a los escenarios de Lucía Galán tras estar cursando una enfermedad que tuvo en vilo a la música argentina y que impidió a la artista a seguir presentándose en los escenarios durante unos meses. Aún así, cuando se recuperó del todo fue la misma cantante quien anunció su regreso a los shows. Noticias del Amor es su encuentro con el público tras esta dolorosa situación.