Conmoción en el mundo del espectáculo: murió de forma inesperada el nieto de una famosa actriz

Actriz pierde a su nieto de forma inesperada.

El mundo del espectáculo mexicano amaneció conmovido. La actriz Roxana Chávez, una de las figuras más queridas de las telenovelas, rompió el silencio en sus redes para confirmar una tragedia familiar que venía insinuándose desde hacía semanas: la muerte de su nieto Emiliano, de apenas 25 años.

¿Qué dijo Roxana Chávez sobre la muerte de su nieto?

A través de un video en su cuenta de Instagram, la artista explicó por qué había tardado en pronunciarse. "Muchos fans me han estado preguntando y han escuchado rumores de que la familia acaba de pasar por una enorme tragedia", comenzó.

"Yo no había querido dar declaraciones porque lo que me gusta siempre es hablar de lo bonito, de lo bueno, de la alegría, pero en esta ocasión nos tocó perder a uno de nuestros seres más queridos en la familia", contó la actriz desde sus redes sociales.

Chávez, reconocida por su trabajo en producciones como "Agujetas de color de rosa", "Más sabe el diablo", "Prófugas del destino" y "El Señor de los Cielos", se mostró visiblemente afectada al describir el duelo. "Ha sido realmente doloroso, es un proceso muy difícil. A pesar de que sabemos que la muerte no existe, la pérdida física de alguien es realmente fuerte", señaló.

Recién en la segunda parte del mensaje, la actriz puso nombre y rostro a su dolor. "Perdí a mi nieto Emiliano, un chavo espectacular, de 25 años, trabajador, estudioso, buen hijo, buen hermano, nieto, lindo, de esos seres de luz que no deberían irse nunca", expresó.

¿Quién era Emiliano Rendón?

Según trascendió en redes y medios mexicanos, el joven llevaba una vida activa y era vocalista de la banda The Countess, con la que incluso tenía una presentación pactada para pocos días después de su fallecimiento. La familia, hasta el momento, no dio a conocer las causas de la muerte.

La actriz también encontró consuelo en la despedida: "Me quedo con todo el amor que este precioso niño pudo despertar en la gente, tantas lecciones que nos dio a todos, porque era un ser que se entregaba al mil por ciento", dijo sobre el multitudinario funeral.

Emiliano Rendón falleció a sus 25 años.

El mensaje más desgarrador, sin embargo, lo dejó la madre del joven, Rox Anne, una de las hijas de la actriz: "Mi hijo mayor, Emiliano, de 25 años, falleció. Estamos atravesando un momento absolutamente desgarrador. Su papá, sus hermanos y yo estamos intentando sostener algo que simplemente no tiene palabras".