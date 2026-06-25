Ecuador aún tiene posibilidades de cumplir lo que se propuso en el Mundial: DT Beccacece

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, reacciona durante el partido contra Curazao

El director ​técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, dijo el miércoles que está convencido de que el equipo aún tiene posibilidades ‌de cumplir su objetivo ‌y confía en un triunfo ante Alemania para seguir en el Mundial.

Ecuador está obligado a vencer a Alemania, ya clasificada a dieciseisavos de final, en el partido del jueves en Nueva Jersey para optar por un puesto en la siguiente ronda del torneo.

Ecuador cayó en el último momento en ​su debut 1-0 ante ⁠Costa de Marfil y luego empató 0-0 con Curazao, ‌sumando apenas un punto en lo que va ⁠del Grupo E.

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"Estoy convencido de que ⁠estamos todavía con esa posibilidad vigente de cumplir con lo que propusimos", dijo Beccacece a periodistas. "Sabemos el poderío de Alemania, su ⁠presente (...) pero yo creo mucho en estos futbolistas".

"Ecuador ​tiene selección para rato, gane o pierda, ‌pero ahora hay que pensar en ‌ganar porque si queremos seguir, hay que ganar", insistió ⁠Beccacece.

Tras los resultados negativos en ambos partidos, la hinchada ecuatoriana ha pedido la salida de Beccacece, quien debutó como DT de la "Tri" en septiembre de 2024 con una derrota ​ante Brasil ‌en la eliminatoria sudamericana.

"Si no es posible, (superar a Alemania) como dije, soy el responsable y me tendré de ir de un lugar que quiero mucho y me siento muy cómodo, pero el fútbol es así", ⁠agregó. "No tengo miedo a fallar".

Beccacece sostuvo que los resultados mandan, pero destacó que también vive las emociones junto al equipo y dijo tener "mucha tranquilidad" por la unión del grupo de futbolistas pese a la adversidad.

"Cambiar no debo cambiar demasiado, tengo que fortalecer, insistir en una idea que nos trajo hasta acá", dijo el argentino. "Creo que ‌por lo realizado en estos dos juegos, tal vez en este partido consigamos eso que no pudimos conseguir en los anteriores".

La selección ecuatoriana había prometido mejorar los resultados que obtuvo en el Mundial de Alemania 2006, cuando pasó a octavos de final.

De ‌su parte, el delantero Jordy Caicedo se mostró confiado en que finalmente Ecuador va a romper la mala racha en ataque y ‌va a marcar ⁠ante Alemania.

"Nos ha faltado una pizca de suerte para convertir", sostuvo, al señalar que han trabajado ​en el tema de la definición y concentración previo al partido.

"Se va a dar, tengo mucha fe de que comenzarán a llegar los goles", concluyó.

Con información de Reuters