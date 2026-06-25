La película romántica que conquista Netflix: dura menos de dos horas y emociona con una historia de amor inesperada

"Mensajes de voz para Isabelle" se convirtió en una de las películas románticas más vistas de Netflix tras su estreno.

La producción francesa combina drama, comedia y romance en una historia sobre un joven que, luego de perder el contacto con la mujer que ama, inicia un inesperado recorrido para volver a encontrarla.

¿De qué trata "Mensajes de voz para Isabelle", la nueva película romántica de Netflix que emociona con una historia de amor inesperada?

La película sigue a Damien, un hombre que atraviesa una crisis personal y sentimental tras separarse de Isabelle. Cuando descubre una serie de mensajes de voz que nunca llegaron a destino, comprende que todavía hay asuntos pendientes entre ambos y decide emprender un viaje para reencontrarse con ella.

A medida que avanza la historia, el protagonista revive momentos del pasado mientras enfrenta nuevos desafíos que pondrán a prueba sus sentimientos. La producción apuesta por una narración íntima en la que el romance se combina con el humor y las segundas oportunidades.

Según la sinopsis oficial de Netflix, "Mensajes de voz para Isabelle" explora cómo una serie de mensajes olvidados puede cambiar el rumbo de una historia de amor.

La producción está dirigida por Fabienne Godet, mientras que el guion fue escrito por Claire Barré y la propia Fabienne Godet, basado en la novela Les Belles Âmes de Cécile Guilbert.

El reparto es encabezado por Salif Cissé, quien interpreta a Damien, junto a Clara Bretheau en el papel de Isabelle. El elenco también incluye a Sergi López, Aure Atika, Mylène Demongeot y Grégoire Colin, entre otros.

En una entrevista difundida por Netflix, la directora Fabienne Godet explicó que la intención de la película fue mostrar "cómo pequeños acontecimientos pueden modificar el destino de las personas y dar lugar a nuevas oportunidades".

Con una duración inferior a las dos horas, "Mensajes de voz para Isabelle" logró posicionarse entre los títulos más reproducidos de Netflix gracias a una propuesta centrada en los vínculos humanos y las relaciones afectivas.

Ficha técnica de "Mensajes de voz para Isabelle"