Liberia incauta 317 millones de dólares en cocaína con destino a Europa, dice jefe de policía

Por Carielle Doe y Anait ​Miridzhanian

MONROVIA, 24 jul (Reuters) - Las autoridades liberianas incautaron cocaína por valor de unos 317 millones de dólares que se dirigía a ‌Europa, dijo un alto cargo ‌de la policía, en una de las mayores incautaciones de droga registradas en el país de África Occidental.

Los agentes encontraron el martes 3.971 kg de cocaína en la localidad de Duazon, al este de la capital, Monrovia, dijo a Reuters Gregory Coleman, inspector general de la Policía Nacional de Liberia.

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Detuvieron a dos sospechosos, uno con ​pasaportes tanto de ⁠España como de Colombia, y el otro con un pasaporte serbio, ‌añadió.

Los videos y las imágenes difundidos por la ⁠policía mostraban una casa llena de cajas ⁠de cartón y maletas envueltas en film transparente y marcadas con las inscripciones "Coco" y "Poseidón".

No estaba claro de dónde procedían las drogas, señaló Coleman. ⁠Añadió que era necesario realizar un análisis químico y ​examinar las marcas para identificar el país de ‌origen.

Los traficantes de drogas suelen utilizar ‌los países de África Occidental como punto de tránsito para ⁠introducir grandes cantidades de cocaína de Sudamérica a Europa.

REDES SOFISTICADAS QUE ALMACENAN DROGAS EN ÁFRICA OCCIDENTAL

El mes pasado, las autoridades liberianas incautaron 237,6 kg de cocaína, con un valor estimado en la calle ​de más ‌de 19 millones de dólares, en el Aeropuerto Internacional Roberts, a las afueras de Monrovia. Ese cargamento procedía de Sierra Leona y tenía como destino el Reino Unido, explicó Coleman.

Se ha relacionado con el capo neerlandés de la cocaína ⁠Jos Leijdekkers, añadió Coleman, aunque se negó a dar más detalles. Reuters informó el año pasado de que Leijdekkers, uno de los fugitivos más buscados de Europa, había encontrado refugio y protección de alto nivel en Sierra Leona.

Coleman dijo a Reuters que la policía no había establecido ningún vínculo entre ambos casos y que creía que la cocaína en ‌cuestión procedía de fuentes diferentes.

"Las recientes incautaciones en Liberia ilustran tendencias más amplias en el tráfico de cocaína a nivel mundial", en las que los narcotraficantes diversifican las rutas y aumentan los volúmenes, afirmó François Patuel, jefe de investigación para África Occidental y Central de la ‌Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo, directora del Observatorio de Economías Ilícitas de África Occidental —que forma ‌parte de la ⁠Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional—, señaló que algunas de las redes de cocaína más sofisticadas ​del mundo operan en África Occidental, donde se almacenan grandes volúmenes de droga.

(Escrito por Ayen Deng Bior y Anait Miridzhanian en Dakar; edición de Robbie Corey-Boulet y Andrew Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)