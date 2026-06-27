Sofía Reyes, íntima: la crisis que la llevó a su nueva música, su paso por Esperanza Mía y sus ganas de hacer cumbia villera

Sofía Reyes se encuentra en una de las etapas más profundas y transformadoras de su carrera y, en ese contexto, la artista mexicana dialogó con El Destape sobre su presente. Dueña de hits globales que acumulan millones de reproducciones, la cantante hizo una pausa interna para cuestionar su presente y redefinir su dirección artística; lo que tuvo como resultado sus últimos lanzamientos.
Este proceso de introspección dio vida a su último material discográfico, un álbum gestado desde el caos personal que marca una ruptura definitiva con las fórmulas comerciales del pasado para priorizar la honestidad de su mensaje. En paralelo a este camino de redención musical, la cantante continúa expandiendo sus fronteras a través de colaboraciones como Final Minutes junto a French Montana y LMNT 115.
A lo largo de una charla íntima, Sofía reflexiona sobre el duelo que implica alejarse del pop predecible, su estrecho vínculo afectivo y musical con la Argentina -potenciado por su pareja actual- y el recuerdo de aquellos primeros pasos que la cruzaron con Lali. A continuación, el mano a mano completo sobre los desafíos de la madurez, la superación de las crisis de la industria y los nuevos géneros que anhela conquistar.
Mano a mano con Sofía Reyes
Sofi, en primer lugar quería que me cuentes un poco cómo fue el proceso creativo de esta colaboración, Final Minutes. ¿Cómo fue poner la impronta de cada uno en esta canción?
- Fue un proceso lindo, la verdad que también como muy rápido. Todos a distancia, no nos conocimos en persona. Todos por Zoom, por WhatsApp; cuando me invitan ya está French Montana en la canción y me emocionó un montón. Obviamente es también un artista con el que yo quería colaborar hace tiempo. Entonces, nada, muy agradecida.
La canción ya existía en sí, pero yo tenía ganas de meterle un poco más de español, que a mí siempre me ha gustado ahí jugar con el Spanglish. Y creo que era lo que yo podía traer más a la mesa. Este tipo de colaboraciones es siempre para mí un reto lindo, siempre me ayudan a explorar más y salirme un poquito de mi zona.
Tienen esto de que te llevan nuevo público y te encontrás nuevas respuestas por parte de oyentes. ¿Cómo vivís esa parte?
- Claro, claro. Bueno, y más con este tipo de canciones en donde estamos colaborando los tres. Somos artistas de diferentes partes del mundo y es lindo porque la gente que sigue a French me conoce, y quizás nunca había escuchado de mí. Lo mismo con Element y de la otra manera, ¿no? Creo que ese es el poder, obviamente, de las colaboraciones. Y sí, son canciones que van a lugares que uno no se imagina.
En marzo te presentaste en el Grammy Museum y lanzaste las canciones de tu nuevo disco. ¿Cómo viviste eso?
- Con el tema del show en vivo ha sido un proceso, porque en los dos últimos años yo he estado, lo llamo un poco, como en "crisis". De ahí parte mi álbum IDGAF. Pero sí, después de tantos años de carrera, con muchas ganas de hacer un cambio enorme. Desde equipo, música, cómo me quiero presentar en vivo. Y ha sido un proceso que ahora lo digo muy fácil, pero en verdad ha sido bastante rudo. Y la oportunidad de llevar este show que yo fui soñando hace mucho tiempo al Museo de los Grammys, acá en Los Ángeles, fue muy especial para mí. De hecho, me ganó mucho la emoción. Ya para la última canción no podía ni cantar porque no dejaba de llorar. Porque estaba rodeada de puros amigos que admiro, que son músicos que admiro un montón.
Hice el show con mi novio, que también es un planazo. Estaba ahí en el escenario tocando los instrumentos que quería tocar, descalza, las canciones que quería cantar. Ese show fue muy importante para mí porque me abre mucho este espacio creativo de cómo quiero llevar mis shows ahora, o en esta etapa. Y bueno, el álbum fue un proceso de un año y medio. Estaba en una etapa en donde no sabía qué es lo que quería hacer. Tenía ganas de trabajar con gente nueva, salirme un poquito de mi zona de confort. Estoy en esta nueva etapa y no me importa lo que digan los demás. No me importa lo que esté pasando porque yo estoy en mi camino de la autenticidad. Estoy cambiando de piel y aproveché eso que estaba sintiendo para poder escribir desde ahí.
Como decís, es un álbum muy personal, ¿cómo es -siendo una artista mainstream con hits que recorrieron el mundo- buscar el "éxito" y ser fiel a vos misma?
- Parte de mi crisis viene de ahí, si te soy honesta, porque después de muchos años de carrera teniendo canciones que han sido muy grandes, como 1, 2, 3, Marte, empiezo a sentir en mi corazón que esa música y lo que quiero explorar es bastante distinto. O sea, yo no sé si el día de mañana escribo una canción similar a 1, 2, 3 o puede que nunca vuelva a escribir algo así; hay un duelo con eso y también hay un salto para mí de confiar, de seguir a mi corazón y de no querer quedarme en un lugar y hacer música similar porque sé que ha funcionado antes. Hay que tomar riesgos, mientras sea honesto contigo lo que estás haciendo y que venga del corazón, para mí eso es como el éxito más grande, ¿no? Definitivamente mi crisis viene de ahí.
Recién nombrabas a Marte, que la hiciste con María Becerra, ¿qué artistas de Argentina te interpelan?
- Es que tengo muchos artistas argentinos que admiro, y muchos amigos también. Me encantaría hacer algo con Trueno, con Nicky Nicole. Te puedo mencionar un montón, pero son los primeros que me llegan a la mente.
Y también estuviste en la serie Esperanza Mía, con Lali. Tuviste una participación.
- Sí, ahí conocí a Lali, justo. Fue súper... Si te soy honesta, fue hace tantos años y mi memoria es como Dori (risas). Pero me acuerdo que fue una experiencia nueva para mí, yo estaba muy nerviosa. Mi papel era de mí misma, de Sofía Reyes, y canté creo que una de mis canciones. Pero tendría, te lo juro, como 19 años, yo creo. O 20, a lo mucho, una cosa así. Estaba chiquita.
¿Y cómo fue aquel encuentro con Lali? ¿Qué recordás?
- Ella estaba en un momento de crecimiento, creo que también vi el concierto que hizo. En fin, Lali divina; desde que la conocí la amé. Siempre fue súper ligera, súper welcoming, ¿sabes? A Lali la admiro un montón, la quiero un montón. Me parece de las personas más auténticas y cool que existen en este mundo. Pero sí, ahí es donde nos conocimos. No me acuerdo de muchas cosas, esa es la verdad.
Claro, fue hace mucho tiempo.
Sí, fue hace mucho tiempo. Pero está grabado. De hecho, vi el video hace poquito.
Hace poco en una entrevista dijiste que también te gustó mucho el disco de Milo J. Un álbum que tiene mucho de folklore argentino. ¿Cuál es tu vínculo con esa música? ¿Conocés? ¿Te gusta?
- Estoy conociendo un poco más. No te quiero decir que tipo experta máxima pero él me parece un increíble artista. De hecho, es otro que se suma a la lista de los artistas con los que me encantaría colaborar. Pero estoy conociendo un poquito más porque mi novio es argentino, entonces me está enseñando un poquito más como de todo el background y toda la historia.
Por último, ¿géneros musicales con los que no coqueteaste y que te gustaría tocar en algún momento?
- Bueno, hablando como argentina, me encantaría hacer una cumbia, pero como más... ¿Cómo le dicen ustedes? ¿Cumbia villera, no?
Cumbia villera, sí. Es como un subgénero dentro de la cumbia.
- Claro. Nunca he hecho algo así. Me gustaría. Estoy pensando... He explorado bastante. Merengue también, nunca he hecho merengue. Me gustaría jugar un poquito con eso. Lo que está bueno en el pop es que permite esto de las fusiones. Todas las barreras entre géneros que había décadas anteriores desaparecieron.