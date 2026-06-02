Sofía Reyes estrena "Final Minutes", su nueva colaboración con French Montana.

La cantante mexicana Sofía Reyes vuelve a demostrar por qué es una de las artistas latinas con mayor proyección internacional de la última década. Esta vez lo hace con "Final Minutes", una ambiciosa colaboración junto al productor y artista LMNT 115 y el rapero marroquí-estadounidense French Montana, una canción que combina pop, hip-hop y electrónica en una propuesta de alcance global.

El lanzamiento llega en un momento clave para la carrera de Reyes, que viene de cerrar el ciclo creativo de IDGAF ERA (Postdata), el capítulo final de una de las etapas más personales y transformadoras de su trayectoria artística. En este nuevo sencillo, la artista mexicana aporta su característica identidad bilingüe a una canción que reflexiona sobre la resiliencia y la capacidad de seguir adelante cuando todo parece estar por terminar.

Final Minutes fue escrita y grabada a lo largo de un año entre Australia, Los Ángeles y México, una diversidad geográfica que también se refleja en su sonido. La producción se mueve entre climas cinematográficos, bases electrónicas y una estructura pop que encuentra en la participación de French Montana un puente directo con el universo del hip-hop internacional.

De qué trata "Final Minutes", la nueva canción de Sofía Reyes

Para Sofía Reyes, la canción tiene además una carga emocional especial. Según explicó la artista, el proyecto llegó durante un período complejo de su vida personal, cuando atravesaba un proceso de cambios y reinvención. Esa experiencia quedó plasmada en un verso en español que escribió especialmente para la canción y que aporta una dimensión más íntima al relato.

La colaboración también representa un paso importante para LMNT 115, el proyecto musical encabezado por el productor y compositor conocido como Z. Desde su debut en 2024, la propuesta llamó la atención por combinar música, narrativa visual y una estética inspirada en el anime, el manga y la cultura pop futurista. Con más de 20 millones de reproducciones acumuladas y colaboraciones junto a artistas como Daya, Brando, Zak Abel y Ky-Mani Marley, "Final Minutes" aparece como su lanzamiento de mayor alcance hasta la fecha.

Por su parte, French Montana suma su experiencia como uno de los grandes arquitectos de los crossovers contemporáneos. El artista, responsable de éxitos globales como Unforgettable, aporta su sello a una canción que busca romper las fronteras entre géneros y mercados.

La nueva colaboración se suma a una carrera marcada por la versatilidad. A lo largo de los años, Sofía Reyes trabajó junto a nombres tan diversos como Jason Derulo, Rita Ora, Anitta, David Guetta, Sia, Alan Walker, Michael Bublé, Becky G y Farruko, consolidándose como una de las voces latinas más solicitadas dentro del circuito internacional.