María Becerra se une a Sofía Reyes en "Mal de Amores" y La Joaqui con la española Juicy BAE

Sofía Reyes lanzó "Mal de Amores" con María Becerra entre sus invitados

La estrella del pop latino Sofía Reyes lanzó su segundo álbum de "Mal de Amores", donde cuenta con la participación de la argentina María Becerra en "Marte", presentado junto a un video oficial.

A través de Warner Latina y Bakab Productions, la artista mexicana nominada rompe con el silencio discográfico de cinco años después de lo que significó para su carrera el debut con "Louder!" por el que recibió una nominación a los Grammy Latino como 'Mejor Nuevo Artista'.

Este nuevo álbum es un viaje musical que describe los últimos cinco años de la vida de la cantante, que se confiesa en sus letras sobre sus rupturas amorosas, acompañada en algunas por otros renombrados artistas como Becky G y Pedro Capó, que ya acumulan millones de reproducciones en las plataformas desde sus estrenos como adelantos.

La Joaqui presenta su primera colaboración con una trapera europea

La cantante urbana La Joaqui estrenará mañana en sus plataformas digitales "Un Montón", un trap melancólico que grabó junto a su colega española Juicy BAE en su primera colaboración con una artista europea de su mismo género musical.

La canción, producida por Luigi Navarro, estará acompañada de un video oficial rodado en Barcelona bajo la dirección de 4Elementos y editado por Goat Records.

La artista , junto a Karina La Princesita, viene de colaborar con Jambao en una nueva versión de "Te Arrepentirás", estrenada días atrás en el marco del vigésimo aniversario del grupo tropical.

Delfina Campos presenta "Fases", primer corte de su disco debut

La cantante Delfina Campos presenta en plataformas digitales "Fases", su nuevo single y primer corte de difusión de su álbum debut que se estrenará con el nombre de "Cómo bailan las demás".

"Escribí la canción durante el verano de 2019, en un piano de cola antiguo que tenía una ex pareja en el living de su casa. Mientras él cocinaba, hice una progresión de acordes y la primera frase salió automáticamente: ‘Fases, no me conocés...‘", sostuvo.

El arte de tapa estuvo a cargo de Matías Salgado, un prometedor pintor argentino radicado en Groningen (Holanda) que trabajó con la cantante a la distancia en un claro homenaje al pintor francés Francis Bacon.

