More Rial contó su exigencia a la hora de tomar un trabajo full time.

Morena Rial volvió a la TV después de su escándalo judicial tras haber estado involucrada en un hecho delictivo y en su aparición volvió a convertirse en un meme viral. La hija del periodista Jorge Rial contó por qué no tendría nunca un trabajo con horarios convencionales y el momento tuvo furor en las redes.

La influencer dialogó con el notero de LAM en compañía de su abogado Alejandro Cipolla y reveló cómo se encuentra en este momento de su vida. More Rial habló de las posibilidades de conseguirse un trabajo del tipo oficinista o secretaria pero subrayó: "Tampoco a las 8 de la mañana, ustedes se levantan a esa hora, yo no. Los amo a todos, vuelvo a ser meme... Pero ni en pedo me levanto a laburar a las 8 de la mañana".

"Va a estar en mi estudio como secretaria y con un proyecto que se va a anunciar próximamente en redes, no es streaming", reveló Cipolla en alusión al futuro laboral de la hija de Jorge Rial. Ella, por su parte, se encargó de volver a aclarar que no negocia sus mañanas en sus jornadas: "Después de las dos de la tarde, laburo en el horario que quieran. Mi fábrica abre a las dos. Si quieren de madrugada, pero a la mañana no".

La situación judicial de Morena Rial

Alejando Cipolla habló sobre el conflicto legal de Morena Rial y sostuvo: "Que habría robado es mucho. Fueron hechos que sucedieron y los cargaron todos, pero no quiere decir que Morena tenga responsabilidad. Los que sí pueden tener responsabilidad son los individuos que están en la causa, que nada tienen que ver con ella". Al mismo tiempo, ella se refirió a lo que hará en relación a la causa: "Ni siquiera se si voy a declarar, no tengo nada definido. Voy a ver qué dicen, no me voy a hacer cargo de algo que no hice".

El audio de Jorge Rial a Morena que se hizo viral en el verano

"Mirá, Morena, yo te voy a decir algo: da gracias que ese celular lo tengo yo y no se lo llevo a la Justicia porque si no tu novio tiene que estar en cana. A ver si te queda claro, de verdad te lo digo, pará un poco, no rompas más los huevos, encima tiene plata ese pibe, ese pibe que es chorro, que afana tarjetas de crédito, que anda con armas, que tiene un montón de plata arriba de la cama, ¿qué me estás cargando?", suelta Rial en el audio viralizado, que complicó a su hija.