Yanina Latorre contó lo que pocos esperaban sobre Jorge Rial.

Yanina Latorre y Jorge Rial son dos personalidades del espectáculo argentino que estuvieron enfrentadas mediáticamente durante años pero en los últimos meses parecen haber hecho las paces. Al menos eso es lo que dijo recientemente la conductora, quien también reveló un detalle poco conocido sobre su colega.

La presentadora de América TV, Bondi y El Observador reaccionó en su ciclo de televisión junto a sus panelistas ante una noticia relacionada a la nueva vida amorosa de Jorge Rial. En ese contexto, halagó al periodista y aseguró que lo considera atractivo como hombre, declaración impensada hace algunos años atrás.

"¡Esta Rial de vacaciones en Bruselas con la novia y tenemos foto! ¡Nuestros seguidores son lo más! Ahora le escribí a él para cotejar, yo me hablo con él ¡Tenemos re buena onda! Estuvimos peleados, pero salvo que yo te odie porque seas una inútil como Estefi Berardi, igual yo te hablo, porque es una cuestión profesional”, comenzó Latorre. Y, cuando le preguntaron si le gusta Rial, sentenció: "¡Siiii, me encanta! Para mí el tiene las manos más lindas de la televisión ¡Me encantan! Es un tipo buen mozo, yo miro todo, manos, pies. ¡Soy muy detallista! Hasta ahora digo eso porque no lo conozco desnudo, pero es fachero, limpio y huele bien".

Al mismo tiempo, Yanina Latorre dio a conocer que Jorge Rial se mostró interesado en trabajar con ella pero el proyecto no pudo ser. "Igual él me escribe a mí también, de hecho me ofreció laburo en Carnaval y yo le dije que no, porque soy de Bondi. Acá tenemos la foto, él siempre tiene mala suerte, porque cada vez que se va con una mina ¡Lo agarran! Igual ella no es una transa, es la novia", comentó.

Yanina Latorre.

El drama de Yanina Latorre por un acosador

"Estoy cansada. Hoy me acosté muy tarde, pero muy tarde. ¿Les cuento algo? Anoche me siguieron de nuevo. Fue feo. Hay algo que no está bien. Vino la Policía, todo", contó Yanina en El Observador. Y sumó: "Ahora pedí las cámaras de seguridad en casa... No me di cuenta de que me estaba siguiendo porque venía hablando por teléfono con una amiga y cuando bajé (de la autopista) veía un auto muy chupado pero bueno, en la bajada mía hay un montón de countries".

La influencer contó con lujo de detalles ll que le pasó cuando quiso entrar al country donde vive debido a esta persona que la seguía en un auto. "Me abren la reja, paso y este auto que venía atrás mío, se me pone atrás como para entrar, cierran rápido las rejas, el tipo era un hombre, se queda, se va, hay como un boulevard donde vivo yo, yo entro y les digo (a los agentes de seguridad) '¿vieron, lo conocen, es vecino?'. Vuelve y mete las luces largas. Tengo el modelo del auto, la patente, todo grabado con las cámaras pero llegué a mi casa tipo... Los de seguridad se quedaron en la puerta y yo me quedé como hasta las 3 de la mañana (despierta)", continuó.