Francos dijo que renunciaría si fuera Adorni: "Me iría, por supuesto"

El exjefe de Gabinete libertario Guillermo Francos aseguró que si fuera Manuel Adorni renunciaría a su cargo, en medio de los avances de la Justicia en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito. "Si le estoy ocasioanndo ese problema al Gobierno me iría, por supuesto", lanzó el exfuncionario. También deseó que "no interfiera en el proyecto" de La Libertad Avanza (LLA) la interna entre la hermana del Presidente, Karina Milei, y su principal asesor, Santiago Caputo.

"Yo no hubiera estado nunca en esa situación. Yo no le ocasionaría este problema al gobierno", dijo Francos en diálogo con Radio Rivadavia sobre el caso Adorni. Al ser consultado sobre si renunciaría, amplió: "Si le estoy ocasionando ese problema me iría, por supuesto".

El exminsitro coordinador de Javier Milei trató de no referirse al caso de su sucesor porque no le parecía "razonable", aunque reconoció que es un tema que "afecta al Gobierno" y que "ha estado en boca del periodismo durante mucho tiempo, la gente lo plantea, lo ve en las redes". "El Presidente tomó la decisón de esperar el resultado de la Justicia. A partir de ese mometno tomará la decisión que corresponde", agregó. En esa línea, siguió: "Interpreto que el Preisdente cree que es una campaña contra el jefe de Gabinete para afectar al Gobierno. Él quiere esperar los resutlados de la Justicia. Es una interpretación que tiene lógica".

La interna libertaria y la crisis económica

Por otro lado, al ser preguntado sobre la interna en Casa Rosada entre Caputo y Karina Milei, Francos consideró que "el Gobierno tiene que mostrar un frente muy unido cuando enfrenta situaciones que son dificiles de resovler para cualquiera". Y agregó: "Ojala todos estos temas no interfieran en el proeycto". Además, en relación al contexto económico actual, el exfuncionario recordó que el propio Milei reconoció que "hay sectores de la economía que la están pasando mal", es parte de un "proceso" que aún resta continuar. "Milei explicó como algunos esctores avanzan más que otros. Pero si usted mira y compara, ha habido etapas de este proceso de dos años del Gobierno y el presidnete siempre planteó que iban a haber etapas", deslizó.

Los últimos avances sobre el caso Adorni

El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito y le financió al jefe de Gabinete más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el funcionario un pago adicional de 65.000 dólares "por fuera" de la escritura, para no perder dinero en la operación.

Feijoo declaró durante tres horas ante el fiscal Gerardo Pollicita, quien tiene a cargo el expediente junto al juez federal Ariel Lijo. El hombre había sido señalado por la escribana Adriana Mónica Nechevenko como quien habría estructurado la operación de venta. Si esto se confirma, el monto que el testigo afirma haber pactado representa la existencia de un pago no declarado; es decir, dinero que circuló fuera del sistema legal y del control de los organismos de recaudación.