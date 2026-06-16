México y Corea del Sur se disputan el liderato del Grupo A del Mundial

Raúl Jiménez, de México, celebra después del triunfo ante Sudáfrica

México y Corea del Sur se jugarán mantener su racha ganadora en el inicio del Mundial ‌cuando se enfrenten el jueves ‌en Guadalajara, en un partido en que el ganador dará un paso decisivo para asegurarse el primer puesto del Grupo A.

El coanfitrión México debutó con una victoria 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural, pero el seleccionador Javier Aguirre se enfrenta a decisiones clave en cuanto a la alineación tras la expulsión del central César Montes ​en una caótica segunda ⁠parte en la que se mostraron tres tarjetas rojas.

Montes se ‌perderá el partido por sanción, lo que obligará a ⁠reorganizar la zaga. El capitán Edson Álvarez ⁠es una de las opciones para cubrir la vacante en el centro de la defensa, mientras que Israel Reyes también podría ser desplazado ⁠hacia el interior desde el lateral derecho.

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Aguirre también podría dar ​la titularidad a Gilberto Mora, después de que ‌el adolescente causara una gran impresión ‌al salir desde el banquillo en el primer partido.

Con 17 ⁠años, Mora es el jugador más joven del torneo y dinamizó el ataque de México durante su debut en el Mundial, lo que ha aumentado las expectativas de que ocupe un puesto en el ​once inicial.

Corea ‌del Sur también comenzó con una victoria, al imponerse 2-1 a la República Checa 2-1 gracias a un gol en los últimos minutos del delantero Oh Hyeon-gyu.

Las opciones del seleccionador Hong Myung-bo se han ampliado desde aquel partido, ya ⁠que los centrocampistas Bae Jun-ho y Kim Tae-hyeon están a punto de regresar tras las lesiones que interrumpieron sus preparativos para el torneo.

Hong también debe decidir cómo sacar el máximo partido al capitán Son Heung-min, cuya influencia ha disminuido desde su fichaje el año pasado por el LAFC de la Major League Soccer.

El exdelantero del Tottenham Hotspur fue titular en ‌la victoria inaugural, pero podría desempeñar un papel más retrasado de apoyo si Hong opta por recompensar al autor del gol de la victoria, Oh, con un puesto en la delantera titular.

Aunque ambos equipos siguen bien posicionados para alcanzar la fase eliminatoria, terminar primeros del grupo probablemente les ‌ofrecería un camino más favorable en el torneo y les evitaría un enfrentamiento prematuro con otro ganador de grupo.

El partido también reaviva un vínculo inesperado ‌entre dos grupos ⁠de aficionados cuya relación se remonta al Mundial de 2018, cuando los seguidores mexicanos celebraron la victoria de ​Corea del Sur sobre Alemania, que ayudó a México a pasar a la fase eliminatoria.

Ocho años después, esa amistad quedará temporalmente en pausa.

(Reportaje de Janina Nuno Ríos en Ciudad de México. Editado por Javier Leira)