México deberá imponer su estilo para sacar el triunfo ante Corea, dice DT Aguirre

El seleccionador de México, Javier Aguirre, durante el entrenamiento

La selección mexicana de fútbol deberá aprovechar su condición ‌de local para ‌imponer su estilo de juego y sacar el triunfo que les asegure el pase a la siguiente ronda en el Mundial, dijo el miércoles el director técnico Javier Aguirre.

México, que superó ​2-0 a ⁠Sudáfrica en el partido inaugural de ‌la Copa del Mundo, lidera ⁠el Grupo A, y ⁠el jueves enfrentará a Corea del Sur en el estadio Guadalajara, al occidente del país.

El ⁠que salga con el triunfo aseguraría ​su lugar en los ‌dieciseisavos de final, instancia ‌a la que pasan los dos ⁠primeros lugares de cada uno de los 12 grupos y los ocho mejores terceros.

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"Tenemos la obligación de ganar ​el ‌partido con lo mejor que tengamos, esperemos tener continuidad en el rendimiento y ser capaces de ganar el partido haciendo buen fútbol. ⁠Intentaremos imponer nuestra forma de juego y nuestro estilo", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

"Estamos muy agradecidos con la afición mexicana porque nos hacen sentir un apoyo y un calor verdaderamente fuera de lo ‌común", señaló.

Corea del Sur viene de ganar su primer partido 2-1 ante República Checa, y Aguirre advirtió que no se pueden confiar por jugar en casa.

"El hecho ‌de ser locales nos hace creer que podemos hacerle frente a cualquier rival, pero ‌mi experiencia ⁠también me dice que en un Mundial no hay nada ​escrito. Corea es un equipo que te complica siempre, tienen jugadores de primer nivel", reconoció Aguirre.

Con información de Reuters