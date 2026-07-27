Un tribunal español ordena a H&M que deje de registrar las bolsas y las taquillas de sus empleados

La Audiencia Nacional de España ordenó a H&M que suspenda de inmediato los registros diarios de los bolsos de los trabajadores del último turno y los registros aleatorios mensuales de las taquillas, al dictaminar el lunes que viola los derechos de privacidad de los empleados.
El tribunal, al pronunciarse sobre una demanda presentada por los sindicatos UGT y CCOO, consideró que H&M no había demostrado que las pérdidas por robos de los empleados justificaran esos controles intrusivos.
• H&M se negó a hacer comentarios sobre la sentencia.
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• El tribunal consideró que H&M no podía cuantificar las pérdidas atribuibles a los robos de los empleados ni distinguirlas de los robos externos, el fraude de los proveedores o los errores administrativos.
• La corte señaló que, en los últimos tres años, solo seis trabajadores de una plantilla total de unos 4.600 habían sido despedidos por delitos relacionados con el robo.
• El tribunal señaló que los arcos de seguridad en las salidas del personal serían una alternativa menos invasiva para lograr el mismo objetivo antirrobo.
• Los registros de las taquillas, realizados una vez al mes de forma aleatoria, se consideraron "preventivos e intimidatorios", más que una respuesta a una necesidad demostrada de proteger los activos de la empresa.
Con información de Reuters