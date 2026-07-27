Un tribunal español ordena a H&M que deje de registrar las bolsas y las taquillas de sus empleados

FOTO DE ARCHIVO: Se ve un letrero de H&M en la entrada de una tienda H&M en Palma, en la isla de Mallorca.

La Audiencia Nacional de España ordenó a H&M que suspenda ‌de inmediato ‌los registros diarios de los bolsos de los trabajadores del último turno y los registros aleatorios mensuales de las taquillas, al dictaminar el lunes que viola los ​derechos de privacidad ⁠de los empleados.

El tribunal, al ‌pronunciarse sobre una demanda ⁠presentada por los sindicatos ⁠UGT y CCOO, consideró que H&M no había demostrado que las pérdidas ⁠por robos de los empleados ​justificaran esos controles intrusivos.

• ‌H&M se negó ‌a hacer comentarios sobre la sentencia.

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• ⁠El tribunal consideró que H&M no podía cuantificar las pérdidas atribuibles a los robos de ​los empleados ‌ni distinguirlas de los robos externos, el fraude de los proveedores o los errores administrativos.

• La corte señaló que, ⁠en los últimos tres años, solo seis trabajadores de una plantilla total de unos 4.600 habían sido despedidos por delitos relacionados con el robo.

• El tribunal señaló que los arcos ‌de seguridad en las salidas del personal serían una alternativa menos invasiva para lograr el mismo objetivo antirrobo.

• Los registros de las taquillas, ‌realizados una vez al mes de forma aleatoria, se consideraron "preventivos e intimidatorios", más ‌que una ⁠respuesta a una necesidad demostrada de proteger los activos ​de la empresa.

Con información de Reuters