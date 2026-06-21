Un jugador de Túnez, sacado contra la Federación en pleno Mundial 2026.

Uno de los mejores jugadores de la Selección de Túnez, Ali Abdi, aniquiló a la Federación de fútbol de aquel país por la desorganización absoluta en el Mundial 2026. El combinado africano fue uno de los primeros eliminados del torneo luego de apenas dos fechas, ya que perdió por 5-1 frente a Suecia y por 4-0 contra Japón. Un desastre total que no le permitirá alcanzar el pase a 16avos, ni siquiera ante un hipotético "batacazo" versus Países Bajos en la tercera jornada del Grupo F.

El defensor de Niza de Francia, de 32 años, disparó munición gruesa contra la organización de la máxima entidad de su propia nación. Frustrado, sacado y al borde de las lágrimas, Abdi criticó todo lo que sucedió antes y durante la Copa del Mundo. Por si fuese poco, exculpó al nuevo entrenador galo Hervé Renard, que llegó para el segundo encuentro en medio del desarrollo de la competencia, luego de haber echado a Sabri Lamouchi.

Abdi, figura de Túnez, lapidó a la Federación en pleno Mundial 2026: "Incomprensible"

En el diálogo con beIN Sports, el jugador de Niza expresó: “Me disculpo con los aficionados; lo que nos está pasando es incomprensible”. “Venimos a jugar un Mundial con jugadores que nunca han jugado juntos. Construir un equipo competitivo requiere tiempo y estabilidad”, insistió. “No tenemos tiempo para trabajar; desmantelamos y reconstruimos todo una y otra vez en lugar de corregir los errores...”, se fastidió.

Además, el experimentado defensor se mostró especialmente molesto con los rumores y las polémicas que, según él, afectaron el ambiente alrededor del equipo: “Me disculpo con los aficionados tunecinos, no con quienes difunden rumores por doquier. No beneficia al país”. Muy enojado, añadió que “no se puede preparar un Mundial jugando sólo unos pocos partidos contra rivales que llevan años preparándose". "Cuando formas un equipo en el que los jugadores no han jugado juntos nunca, ni en un partido ni en ningún encuentro antes del Mundial, formamos un equipo... antes del Mundial no renovamos, no mejoramos y no nos preparamos bien”, arremetió.

Por último, Abdi le agradeció a Renard por hacerse cargo de esta compleja situación en la Selección de Túnez a último momento. Y remató: “Pedimos disculpas al cuerpo técnico que vino con nosotros ahora. Esto se debe a que no es fácil para ellos construir una carrera con una selección nacional como la nuestra. Ahora mismo, necesitamos arreglar las cosas”.

Un jugador de Túnez, sacado contra la Federación en pleno Mundial 2026.

Los partidos de Túnez en el Mundial 2026