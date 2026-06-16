Renard fue anunciado como DT de Túnez.

La mañana del 22 de noviembre del 2022 fue un mazazo para la Selección Argentina, que caía inesperadamente ante Arabia Saudita en su debut en Qatar 2022, una sorpresa que terminó marcando el inicio de la tercera estrella. Por aquel entonces solamente una persona supo dar el pronóstico acertado, Hervé Renard, el entrenador de los saudíes que afirmó que el conjunto albiceleste no solo iba a recuperarse, sino también consagrarse.

Las palabras del francés resonaron con fuerza después de la victoria sobre Francia del 18 de diciembre, lo que lo convirtió en una especie de vidente heroico, aunque lo cierto es que no hay muchos deseos de volver a encontrarlo en la Copa del Mundo. De hecho, Arabia Saudita llegó al Mundial 2026 con otro entrenador, Georgios Donis, que rescató un empate 1-1 este lunes contra Uruguay, pero aun así Renard encontró una puerta de regreso.

Y es que la Selección de Túnez sufrió una dolorosísima derrota ante Suecia en la noche del domingo por 5-1, resultado que le puso fin al ciclo de Sabri Lamouchi, quien fue despedido el lunes. Sin perder tiempo, la Federación Tunecina de Fútbol anunció a Renard como el nuevo entrenador para abordar los otros dos partidos del Grupo F contra Países Bajos y Japón, que vienen de igualar 2-2.

Ahora bien, el futuro del DT francés no quedará ligado a los resultados que se obtengan ante dos de los mejores equipos que tiene el Mundial 2026, sino que desde la FTF se comprometieron a darle continuidad a su rol. “Tal como se acordó, las negociaciones comenzarán después del fin de la participación en la Copa del Mundo, con el fin de lograr una cooperación a largo plazo basada en objetivos deportivos específicos”, dice el comunicado.

Cabe mencionar que Renard estuvo al mando de Arabia Saudita hasta marzo, concretando un total de 11 victorias, 11 derrotas y 6 empates en su segundo ciclo iniciado en octubre del 2024. Además de los árabes, el estratega también estuvo al mando de Marruecos en Rusia 2018, ocasión en la que tampoco pudo superar la fase de grupos al caer con Portugal e Irán e igualar con España.

Renard debutará contra Japón el domingo.

Los grupos del Mundial 2026