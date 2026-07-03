Foto de archivo. Cuatro muertos mientras una multitud celebra la victoria de México en el Mundial

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, pidió el viernes a sus compatriotas ‌celebrar con responsabilidad ‌si la selección nacional supera el domingo a Inglaterra en los octavos de final del Mundial, después de que los festejos por el triunfo en la ronda anterior dejaran al menos cuatro muertos en la ​capital.

Los fallecimientos ⁠ocurrieron en los alrededores del céntrico Paseo ‌de la Refoma, donde se congregaron alrededor ⁠de un millón de personas ⁠para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador en los dieciseisavos de final. Además, ⁠tres personas más murieron en un ​ataque a tiros mientras veían ‌el partido en un ‌espacio público, en el estado Morelos, próximo ⁠a la capital.

"Hay que evitar el abuso del alcohol. Porque siempre, cuando hay abuso del alcohol, en cualquiera de estas ​celebraciones, puede ‌haber problemas (como) mayor violencia, que está asociada al exceso de alcohol. A todos los que celebran el triunfo de la selección: tomar con medida ⁠y evitar los excesos, los abusos del alcohol", dijo la mandataria en su habitual conferencia de prensa matutina.

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"Y actuar con responsabilidad, si hay una zona con mucha gente, pues ya no acercarse a ese lugar, dirigirse a otro ‌lugar", agregó Sheinbaum, quien sostuvo que la responsabilidad tiene que ser conjunta: de los aficionados y las autoridades.

Tres de las víctimas durante las celebraciones, un hombre de 44 años de ‌edad y dos mujeres, una de 19 y otra de 48 años, fallecieron por asfixia ‌al ser aplastados ⁠por la multitud. Otro hombre, de unos 30 años de edad, ​murió en un hospital luego de presentar epilepsia, crisis convulsiva y sangrado gastrointestinal.

Con información de Reuters