Recuperan ADN de la viruela en momias chilenas de la época de la conquista española

Costa de Camarones en el norte de Chile

Cuando ​los conquistadores españoles llegaron al Nuevo Mundo hace unos cinco siglos, trajeron consigo mosquetes, cañones, armaduras, caballos y perros para emprender la colonización de las Américas, pero el golpe más devastador provino ‌de algo totalmente distinto: la viruela y ‌otras enfermedades infecciosas que diezmaron las poblaciones indígenas.

Investigadores han obtenido ahora la primera prueba molecular directa de que la viruela, transportada sin saberlo desde el Viejo Mundo al Nuevo Mundo, acabó con la vida de millones de personas en Mesoamérica y Sudamérica. Han recuperado ADN viral antiguo de las momias de dos personas que fallecieron durante los primeros años de la colonización española en una comunidad inca del norte de Chile.

Un análisis de los genomas de los virus de la viruela presentes en los cuerpos de las dos ​personas reveló que pertenecían a ⁠un linaje, ahora extinto, del patógeno situado evolutivamente entre las cepas conocidas de la Europa medieval y ‌las que circularon en siglos posteriores.

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Los europeos llegaron a América en 1492. Los pueblos ⁠indígenas no habían estado expuestos previamente a la viruela y, ⁠por lo tanto, carecían de inmunidad natural. El virus se transmitía por contacto de persona a persona, lo que provocó un colapso demográfico catastrófico.

"El primer brote de viruela documentado en América ocurrió en la isla ⁠de La Española en 1518, mientras los españoles la colonizaban", dijo Bruno Romero González, genetista y ​estudiante de doctorado en el Trinity College de Dublín, y autor principal ‌del estudio publicado este jueves en la revista "Science".

"La viruela ‌fue una de las enfermedades infecciosas más devastadoras de la historia de la humanidad", dijo ⁠Shigeki Nakagome, genetista del Trinity College de Dublín y coautor del estudio.

"Se cree que afectó a las poblaciones humanas durante al menos entre 1.500 y 2.000 años —posiblemente más— antes de que fuera erradicada mediante una campaña mundial de vacunación en 1980. Antes de su erradicación, provocó repetidas epidemias en todo el mundo y ​se estima que causó ‌la muerte de cientos de millones de personas".

En América, la viruela y otras enfermedades virales mataron, según algunas estimaciones, a aproximadamente el 90% de la población indígena. Esto ayudó a los españoles a conquistar el Imperio azteca en el actual México, las ciudades-estado mayas de América Central y el Imperio inca, que se extendía desde el actual Ecuador, pasando por Perú, ⁠hasta Chile.

MOMIFICACIÓN NATURAL

Las dos personas cuyos cuerpos presentaban el patógeno de la viruela vivían en el extremo sur del antiguo Imperio inca, en un yacimiento cercano a la costa del Pacífico, cerca de la ensenada de Camarones, en Chile. Una era una mujer de entre 30 y 35 años, y el otro un hombre de entre 18 y 20 años.

"Los individuos se momificaron de forma natural y fueron enterrados en fardos, envueltos en mantas de lana de camélido y acompañados de diversos ajuares funerarios", explicó la coautora del estudio, Constanza de la Fuente Castro, antropóloga ‌biológica de la Universidad de Chile especializada en ADN antiguo.

"Es importante distinguir entre la momificación artificial y la natural. Aunque sus cuerpos estaban envueltos en tejidos, no sufrieron alteraciones químicas ni físicas como las momias egipcias. Esta práctica de entierro en fardos es previa a los incas y era habitual en épocas anteriores", añadió.

Los investigadores no pudieron determinar con precisión cuándo se infectaron ambos individuos, pero redujeron el intervalo a un periodo centrado en ‌el siglo XVI. Los españoles, liderados por Francisco Pizarro, derrocaron al emperador inca en la década de 1530.

Además de causar la muerte de millones de personas, la viruela supuso un duro golpe psicológico. Su rápida y mortal propagación —que ‌provocaba fiebres altas, pústulas hemorrágicas ⁠y graves desfiguraciones— llevó a muchos indígenas a sentir que sus dioses tradicionales los habían abandonado o que eran impotentes frente a la fuerza espiritual que ayudaba a ​los invasores españoles.

El último caso de viruela de origen natural se registró en Somalia en 1977. Tres años más tarde, la Organización Mundial de la Salud declaró la viruela como la primera —y hasta la fecha única— enfermedad infecciosa humana erradicada del mundo.

Con información de Reuters