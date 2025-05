No te esfuerces de más: la cantidad exacta de tiempo que hay que entrenar en el gimnasio para ver resultados reales.

Si entrenás en el gimnasio, es muy probable que hagas ejercicio durante 1 hora o 2. Sin embargo, esta cantidad de tiempo no es la adecuada para ver resultados reales, duraderos y sostenidos en el tiempo. La mayoría de la gente piensa que para hacer crecer los músculos hay que internarse en el gimnasio durante horas, pero no hay nada más lejos de la realidad.

Los expertos en entrenamiento saben que para ver resultados efectivos no solamente es innecesario levantar peso durante horas, sino que además es contraproducente: lo único que vas a lograr es fatigar el músculo y agotarte de más. El secreto no está en la cantidad de horas, sino en la calidad de tu entrenamiento.

Para ver resultados reales, se recomienda que hagas ejercicio únicamente entre 30 y 45 minutos. Este rango de tiempo, aunque parezca poco, es más que suficiente para que trabajes un grupo muscular. Cabe destacar que si querés crecer determinado grupo de músculos, no tenés que entrenar el mismo dos días seguidos, sino dejar un espacio de 2 o 3 días entre cada grupo muscular, ya que esto le va a dar tiempo al músculo de descansar y crecer.

Por ejemplo, podés entrenar piernas el lunes, glúteos el miércoles, brazos el jueves, piernas nuevamente el lunes. Además, si entrenás más de 45 minutos, seguramente aumente el riesgo de lesiones. Además, entrenar más tiempo del recomendado eleva tus niveles de cortisol, la hormona del estrés.

Cuántos abdominales hay que hacer por día para perder grasa abdominal

Los abdominales son el ejercicio por excelencia para perder grasa abdominal, pero muchas personas no saben con exactitud cuántos abdominales hay que hacer para tener un vientre plano y tonificado. Al contrario de lo que mucha gente cree, no es necesario matarse en el gimnasio ni pasar horas haciendo abdominales para ver resultados: todo lo contrario. Según expertos, hay que hacer una cantidad bastante limitada y no todos los días.

La grasa abdominal puede ser muy difícil de combatir, pero con hábitos saludables, alimentación adecuada y práctica regular de ejercicio físico, es posible disminuirla. De acuerdo con los especialistas, no depende tanto la cantidad de abdominales que se haga, sino en tener un enfoque integral con hábitos saludables. Una de las principales razones de la acumulación de grasa en el abdomen es la genética, además de la alimentación, pero también influye si se practica o no ejercicio físico y la manera en que se gestiona el estrés, otro factor determinante.

Según el American College of Sports Medicine, la cantidad ideal de abdominales es de tres series, con 8 a 12 repeticiones, tres veces por semana como mínimo. A medida que perfecciones la técnica y logres cansarte menos, podés ir aumentando la frecuencia y cantidad de series, siempre con descansos de aproximadamente 30 segundos entre serie y serie e hidratándote correctamente. Además, hacer ejercicio aeróbico -como correr, caminar, nadar, hacer cinta, saltar la soga, bailar, entre muchos otros- es fundamental para tener un vientre plano.

Cómo perder grasa abdominal, según el medio especializado Healthline