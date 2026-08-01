'Le camping', símbolo igualitario de los veranos franceses, se enfrenta a un futuro incierto

La orden de evacuación se dio sobre las 20:30 hora local, justo cuando las familias se disponían a cenar. Las llamas del incendio forestal se acercaban a un camping del suroeste de Francia, y la policía comunicó al gerente, Hadrien Folliot, que disponía ‌de muy poco tiempo para evacuar a unos 1.200 turistas.

Menos ‌de media hora después, el camping estaba vacío.

"Tuvieron que marcharse muy, muy rápido", explicó Folliot, al recordar la evacuación del camping Domaine de La Rive, cerca de la localidad de Biscarrosse, uno de los veinte que gestiona en una región de bosques de pinos y largas playas de arena del Atlántico. "Muchos clientes dejaron la comida en las mesas. Estaban en mitad de la cena".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La escena ilustraba de forma cruda la creciente amenaza a la que se enfrenta una de las tradiciones vacacionales más queridas de Francia.

Nacido de una ola de reformas sociales hace 90 años que introdujo las vacaciones pagadas y democratizó el tiempo de ocio, "le camping" ha llegado a encarnar un ideal igualitario de verano, viajes y libertad.

Los 7.400 campings de Francia son lugares muy queridos ​donde los niños juegan hasta bien entrada la ⁠noche, los adolescentes se dan a escondidas su primer beso y los adultos brindan con vasos de pastis junto a vecinos de toda Francia ‌con los que se reencuentran año tras año.

Pero, a medida que el camping francés se acerca a su centenario, un ⁠sector que ha marcado a generaciones de vacaciones familiares se ve cada vez más ⁠expuesto a las realidades del calentamiento climático.

"Los campings están situados en bosques, junto al mar y a orillas de los ríos, por lo que nos vemos directamente afectados por los incendios forestales", afirma Nicolas Dayot, presidente de la Federación Nacional de Alojamiento al Aire Libre de Francia. "Tenemos que encontrar soluciones. Ya ⁠estamos en el siglo XXI, no en el XX".

UNA LLAMADA DE ATENCIÓN

Folliot y su equipo regresaron al camping esta semana y lo ​encontraron intacto tras el incendio. Sin embargo, por todas partes había rastros de la huida precipitada: un flamenco ‌hinchable abandonado que se desinflaba lentamente; una botella de vino abierta, a ‌la espera de ser bebida.

Los huéspedes tienen previsto regresar este fin de semana, pero Folliot calcula que las pérdidas rondan los 2 ⁠millones de euros (2,30 millones de dólares), lo que equivale al 15% de la facturación anual. Afirmó que era poco probable que el seguro cubriera el costo de los reembolsos o la pérdida de ingresos derivada de la prohibición de acoger a turistas.

La región de Nueva Aquitania, donde se declararon los incendios de Gironda y Landas, es el epicentro del camping en Francia.

Dayot señaló que se habían evacuado 62 campings en la zona afectada por los incendios forestales, ​de los cuales uno quedó ‌completamente destruido y tres sufrieron daños menores. En un camping cercano a Lège-Cap-Ferret, que Reuters visitó junto con los bomberos, las llamas se habían extinguido a solo dos metros de unas tiendas de campaña abandonadas a toda prisa.

Dayot señaló que los incendios habían provocado numerosas cancelaciones para finales de julio y agosto, un mes que suele representar el 40% de la facturación anual de los campings.

Aunque el sector en su conjunto podría absorber el golpe, señaló, las pequeñas empresas familiares eran especialmente vulnerables. El sector debe ahora plantearse ⁠todo tipo de medidas, desde la replantación de vegetación y el rediseño de la distribución de los campings hasta el traslado completo de algunos de ellos y la mejora del acceso al agua para la extinción de incendios.

Folliot afirmó que los incendios de este año han sido una llamada de atención: "Tenemos que volver a aprender a convivir con el bosque, con las condiciones climáticas a las que nos enfrentamos ahora".

UN FUTURO INCERTO

Olivier Sirost, sociólogo que ha estudiado "le camping", señaló que la idea de pasar las vacaciones en la naturaleza surgió en Gran Bretaña a finales del siglo XIX, pero pronto se extendió a Francia, donde quedó estrechamente vinculada a las vacaciones pagadas introducidas por el gobierno del Frente Popular de Léon Blum en 1936.

Los campings experimentaron un gran auge en los años 60 y 70, a ‌medida que los coches y las caravanas se hicieron más comunes, lo que permitía a las familias trabajadoras explorar el país de forma asequible.

El sector comenzó a profesionalizarse en la década de 1980, cuando alrededor de la mitad de los campings aún eran de titularidad municipal. En la actualidad, más del 80% son de gestión privada, y algunos fondos de inversión respaldan a empresas que poseen hasta 250 campings.

El costo promedio de una noche en un camping es de 22 euros, según Dayot, frente a los 116 euros de un hotel.

El aumento de la propiedad privada, junto con las cambiantes expectativas de los consumidores, ha dado ‌lugar a una "gentrificación" del camping. Aunque muchos campings más económicos se han beneficiado de la crisis del costo de la vida en Francia, los establecimientos de 5 estrellas pueden llegar a costar fácilmente 2.000 euros a la semana.

"Se han convertido en lugares con televisión, aire acondicionado y piscinas con toboganes gigantes", afirmó Fabien Onteniente, director de ‌la popular trilogía de películas "Camping". "Ya no ⁠tienen mucho de ecológico".

Onteniente conoce de primera mano esta amenaza. El camping Flots Bleus, en el suroeste de Francia, donde rodó la trilogía, quedó prácticamente destruido por un incendio forestal en 2022.

Afirmó que los campings eran una especie de laboratorio donde ​se forjó la identidad francesa moderna, por lo que era imprescindible que el sector se adaptara a un futuro más caluroso.

"Libertad, Igualdad, Fraternidad. La fraternidad es importante", dijo. "Eso es lo que me encanta de los campings: la gente está junta. Juegan juntos. Hay buen ambiente. Y luego, al final de las vacaciones, la gente dice: 'Nos vemos el año que viene'".

(1 dólar = 0,8683 euros)

(Redacción y información adicional de Gabriel Stargardter; Edición de Ros Russell; Editado en Español por Ricardo Figueroa)