A poco más de un año de las elecciones presidenciales, el peronismo lidera la intención de voto en la Provincia de Buenos Aires. Así lo indica una nueva encuesta de Insights POLITICAR que muestra un escenario de fuerte polarización entre el kirchnerismo y La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país.

Sin proyección de indecisos, el peronismo obtiene el 38,6% de las preferencias, mientras que La Libertad Avanza alcanza el 33,3%, estableciendo una diferencia inicial de 5,3 puntos porcentuales. A considerable distancia aparecen la Izquierda con 5,9%, el PRO con 4% y la UCR con 2,9%. El porcentaje de indecisos asciende a un significativo 15,3%.

Al distribuir los indecisos, el cuadro se aclara y la diferencia crece. El peronismo trepa al 44,5% y La Libertad Avanza al 38,4%, lo que deja una brecha de 6,1 puntos entre las dos principales fuerzas. En este escenario, la Izquierda registra 6,8%, el PRO 4,6% y la UCR 3,3%.

El dato más relevante es que peronismo y LLA concentran más de ocho de cada diez votos proyectados, confirmando que el sistema político bonaerense se estructura alrededor de dos grandes polos y que el resto de las fuerzas carece de capacidad para disputar el liderazgo electoral.

Un mapa bipolar con resultado abierto

La diferencia de seis puntos entre los dos principales espacios, si bien es favorable al peronismo, se mantiene dentro de márgenes competitivos, especialmente considerando el margen de error del relevamiento (±4,4%) y el horizonte temporal que resta hasta los comicios.

Esto significa que la contienda presidencial sigue abierta y que su resultado final dependerá en gran medida de la evolución del contexto económico, el nivel de vida de los bonaerenses y la capacidad de cada espacio para consolidar candidaturas con peso electoral propio.

PRO y UCR, sin espacio para competir

El escenario resulta especialmente adverso para los partidos del centro y la centroderecha tradicional. El PRO obtiene apenas el 4,6% proyectado y la UCR el 3,3%, cifras que los ubican muy lejos de la pelea principal y que plantean serios interrogantes sobre su viabilidad como fuerzas independientes de cara a 2027.

La fragmentación de esos espacios contrasta con la concentración que muestran tanto el peronismo como La Libertad Avanza, lo que podría profundizarse aún más en la medida en que los votantes tiendan a "votar útil" en un escenario percibido como de alta polarización.