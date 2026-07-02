Los almacenes reciben listas de precios con aumentos que duplican a la inflación

Aunque el Gobierno celebre por estas horas la desaceleración de la inflación, el movimiento de precios no es homogéneo y pega en los bolsillos de distinta forma. En la última semana, los almacenes recibieron productos que llegaron con aumentos que duplican al Índice de Precios al Consumidor estimado para junio. Los trabajadores de los barrios del Área Metropolitana de Buenos Aires, más reacios al supermercado, son los más afectados.

El Presidente de la Federación de almaceneros de la provincia de Buenos Aires, Fernando Savore, reveló que esta semana se registraron aumentos de "entre 3 y 4 por ciento" en el rubro galletitero, mientras que hubo productos lácteos que subieron también un 4 por ciento. "Los cambios de precios están, continúan. En la escala de los últimos meses vienen en subida desde el inicio del año", sostuvo el empresario.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"El café aumentó un 7 por ciento, hubo subas en gaseosas de primera línea, en merrmeladas", detalló Savore. Preocupado por el impacto en el negocio almacenero, enfatizó: "El problema es que los sueldos no acompañan... los lácteos aumentaron 15% en el año, ¿cuánto aumentaron los sueldos?".

Respecto a su lado del mostrador, señaló: "Nosotros no podemos exedernos a la hora de actualizar los precios porque después no te compra nadie, entonces la reposición es un problema". Y agregó: "El Mundial ayuda a vender un poco más, el cobro del aguinaldo, pero si no la regla es que al día 20 se termina el sueldo".

De cuánto será la inflación de junio

Las estimaciones privadas sobre la inflación de junio todavía no muestran un consenso. Mientras algunas consultoras sostienen que la variación del Índice de Precios al Consumidor finalmente logró ubicarse por debajo del 2% mensual, otras consideran que la desaceleración observada en abril y mayo se interrumpió y que la inflación volvió a instalarse por encima de ese umbral.

De acuerdo con un relevamiento realizado por El Destape entre distintas consultoras económicas, Analytica, EcoGo, Equilibra y C&T proyectan un aumento de precios del 1,9% para junio. En cambio, OJF y LCG estiman que el IPC cerró el mes en 2,1%.

Las diferencias entre ambas proyecciones no son menores. Si el dato oficial resulta del 1,9%, significará una nueva reducción respecto del 2,1% registrado en mayo y consolidará el tercer descenso mensual consecutivo desde el pico del 3,4% alcanzado en marzo. Además, sería la primera vez en diez meses que la inflación perfora el piso del 2%, algo que no ocurre desde agosto del año pasado, cuando el indicador marcó también 1,9%.

En cambio, un resultado del 2,1% implicaría que el proceso de desaceleración perdió impulso y que la inflación volvió a estancarse luego de dos meses de bajas consecutivas. Ese escenario reforzaría la idea de que persisten componentes de inercia inflacionaria que dificultan continuar reduciendo el ritmo de aumento de los precios.

En esa línea, la consultora EcoGo señaló que la inflación núcleo —que excluye los precios regulados y los productos estacionales— se ubicó en 1,8% durante junio, apenas una décima por debajo del registro de mayo, lo que evidencia una moderación mucho más lenta de la dinámica inflacionaria.

La expectativa en torno al dato oficial también fue alimentada por declaraciones del vocero presidencial, Adrián Ravier, quien durante su primera conferencia de prensa reconoció que "bajar del 2% mensual cuesta", en referencia al desafío que enfrenta el Gobierno para seguir reduciendo la inflación.

La incertidumbre terminará el próximo 14 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor correspondiente a junio y confirme cuál de los escenarios proyectados por las consultoras estuvo más cerca de la realidad.