El método manual para girar una página en Word sin arruinar el resto del texto

Cambiar la orientación de una sola página en Word es una de las consultas más frecuentes.

Cambiar la orientación de una sola página en Microsoft Word es una de las consultas más frecuentes entre quienes preparan informes, trabajos académicos o documentos laborales. La buena noticia es que no hace falta dividir el archivo ni crear documentos separados: existe una función que permite combinar páginas verticales y horizontales dentro del mismo archivo de manera sencilla.

Este recurso resulta especialmente útil cuando hay que insertar tablas muy anchas, gráficos complejos o mapas que no se visualizan correctamente en formato vertical. Aunque muchos usuarios creen que al cambiar la orientación se modificará todo el documento, Word ofrece una herramienta específica para evitar ese inconveniente y mantener un diseño profesional.

El secreto está en los saltos de sección

La clave para mezclar páginas verticales y horizontales en un mismo documento son los Saltos de sección. De forma predeterminada, Word trabaja con una única sección, por lo que cualquier cambio de orientación afecta a todas las páginas.

Para modificar solo una parte del archivo, primero hay que ubicar el cursor al final de la página anterior a la que se desea cambiar. Luego, ingresar a la pestaña Disposición (o Formato, según la versión del programa), hacer clic en Saltos y elegir la opción Página siguiente dentro del grupo de saltos de sección.

Una vez creada esa nueva sección, solo queda posicionarse en la página correspondiente, volver a Disposición, seleccionar Orientación y elegir Horizontal. Si más adelante se quiere regresar al formato vertical, simplemente hay que repetir el procedimiento: insertar otro salto de sección y volver a seleccionar la orientación vertical.

La clave para mezclar páginas verticales y horizontales en un mismo documento son los Saltos de sección.

El método más rápido para cambiar solo una parte del documento

Word también incorpora una alternativa más práctica cuando el contenido ya está escrito. En ese caso, alcanza con seleccionar el texto, la tabla o el gráfico que se quiere mostrar en horizontal.

Después, hay que abrir el cuadro de diálogo de Configurar página mediante la pequeña flecha ubicada en la esquina inferior derecha del grupo correspondiente dentro de la pestaña Disposición. Allí se debe elegir la orientación Horizontal y, en la opción Aplicar a, seleccionar Texto seleccionado.

Con este procedimiento, Word crea automáticamente los saltos de sección necesarios, evitando que el resto del documento cambie de orientación.

Dominar esta función permite mejorar notablemente la presentación de informes y trabajos, ya que facilita incluir elementos de gran tamaño sin afectar el formato general del archivo. De esta manera, todo el contenido puede mantenerse organizado dentro de un único documento, con una estructura más prolija y una presentación mucho más profesional.