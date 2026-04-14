Embargan a FATE por $3.000 millones por incumplir la conciliación obligatoria

La Justicia ordenó embargar a FATE por cerca de $3.000 millones por el presunto incumplimiento de la conciliación obligatoria y del pago de sueldos de 920 trabajadores desde el cierre de la empresa el 18 de febrero pasado. La denuncia contra la empresa de Javier Madanes Quintanilla fue presentada por el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

"Acaba de surgir el embargo, cerca de $ 3.000 millones sobre FATE por no cumplir con el sueldo de los trabajadores, por tratar de extorsionar a las familias en forma económica y actuar en forma irresponsable sobre un bien como las ruedas para camiones y colectivos, FATE es la única que lo produce en el país", dijo este martes el líder del sindicato del neumático Sutna, Alejandro Crespo, frente a las puertas del juzgado laboral de primera instancia N°17, a cargo de la jueza Liliana Rodríguez Fernández.

Fuentes cercanas a la empresa señalaron que no estaban al tanto de la resolución judicial. La fabricante de neumáticos advirtió la semana pasada que iba apelar la medida y que solo quedaban 243 empleados sin haber llegado a un arreglo con la firma. Sin embargo, cerca del gremio afirman que el embargo no puede ser recurrido e interpretan que el fallo contempla a todo el personal que trabajaba en la planta de San Fernando, antes de su clausura en forma sorpresiva, que ya lleva cincuenta días.

FATE pagaba haberes quincenales hasta que cerró su establecimiento. El embargo es por la falta de pago de tres quincenas en febrero y marzo y una cuarta en abril a partir de mañana. Y deberá continuar pagando los haberes hasta el próximo 30 de junio. Así, el monto embargado sumaría un total de $ 2.600 millones y las costas del juicio, otros $ 300 millones.

El conflicto entró en una nueva fase hace más de una semana, cuando la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió que la fábrica debía pagar los sueldos hasta el 1 de julio, incluyendo los saldos adeudados desde la clausura de la planta. Dicho plazo venció el viernes pasado.

El argumento de los demandantes es que la empresa firmó un convenio con el gremio en mayo de 2025 que garantizaba la estabilidad hasta fines de de este año, sin despidos, a cambio de beneficios impositivos otorgados por el Gobierno nacional, como el descuento del pago de aportes y cargas sociales.

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió apuntar contra FATE al señalar que la empresa no se adaptaró a la reconversión industrial alentada por el gobierno y optó por cerrar ante la apertura de la competencia. "Si no caza más en el zoológico, cierra", dijo durante la conferencia de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham).

El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Walter Correa, convocó hoy a una nueva audiencia desde el mediodía previo al vencimiento de la conciliación obligatoria, que expiraba a las 13. El gremio busca que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, los reciba y apoye públicamente su proyecto enviado a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para que el Estado provincial ocupe la empresa en forma temporal y la haga funcionar ante el posible riesgo de faltantes de neumáticos para camiones y colectivos.

Por otra parte, el SUTNA convocó hoy a las 16 a una movilización a la Plaza de Mayo, en cuyas inmediaciones ya había personal policial y móviles desde temprano.