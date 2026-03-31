La Justicia laboral obligará a Fate a pagar salarios de trabajadores hasta junio

La Justicia laboral resolvió que un convenio para evitar despidos firmado en 2025 entre FATE y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) tiene validez hasta junio de este año. El fallo obliga a la empresa a abonar hasta esa fecha "los haberes devengados" a los 920 empleados despedidos. La decisión judicial se conoce un día antes de una audiencia entre delegados gremiales y representantes del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.

"La Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, máximo organismo judicial del fuero del trabajo resolvió que el convenio suscripto entre FATE y el SUTNA tiene vigencia hasta el 30 de junio del 2026. Por lo tanto, corresponde el pago de los salarios de todos los trabajadores que estaban bajo la nómina de la empresa FATE al momento de la suscripción de dicho convenio en mayo del 2025", indicó el Sutna en un comunicado.

Según el gremio, la obligación del pago de los salarios estará vigente hasta finalizar tal convenio, lo cual contempla "los salarios vencidos y no pagados, y también los salarios a cobrar durante la segunda quincena de marzo y los meses de abril, mayo y junio inclusive".

El fallo de la Justicia laboral se enmarca dentro del amparo que el Sutna presentó días después de que la empresa FATE anuncie su cierre definitivo el 18 de febrero pasado. Desde el gremio recordaron que la propia compañía se había comprometido en Mayo de 2025 a no realizar despidos hasta julio de 2026.

"Un fallo que empuja con todo la lucha de los trabajadores por más de 4.000 puestos que se ponen en funcionamiento del otro lado del alambrado cuando arranca una fábrica tan grande como esta", dijo a El Destape el secretario general del Sutna, Alejandro Crespo.

La audiencia con PBA

La decisión judicial se conoce un día antes de que el Ministerio de Trabajo bonaerense reciba a las 12 horas a los representantes del gremio en una audiencia en la delegación de Tigre.

Según pudo saber El Destape, desde el Gobierno bonaerense acompañarán los planteos del sindicato ante Nación porque consideran que es la Casa Rosada quien tiene los recursos y herramientas para intervenir en el caso Fate.

Para la Provincia, el problema radica en la apertura de importaciones que incentiva el gobierno de Javier Milei, que se contrasta con políticas que implementan otros países como Estados Unidos y Brasil, quienes aplican medidas para proteger su industria.

El fallo de la Justicia

La decisión de la Justicia se fundamentó en el cumplimiento de la cláusula 8 del acuerdo firmado el 21 de mayo de 2025 entre FATE y Sutna, en el cual la empresa asumió el compromiso expreso de no producir despidos sin justa causa hasta el 30 de junio de 2026.

"Revocar parcialmente la resolución apelada y, en consecuencia, admitir la medida cautelar peticionada y ordenar a FATE SAICI que, en cumplimiento de la cláusula 8 del acuerdo firmado con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino el 21 de mayo de 2025, homologado por la autoridad administrativa en el expediente EX-2024-60614522--APN-DGD#MT, abone los haberes devengados", sostuvo el fallo de la Sala II.

Y luego continuó: la decisión afecta "a los trabajadores incluidos en el listado de personal afectado que se encuentra en el documento N.° RE-2024- 70802011-APNDTD#JGM citado en los consideradnos de la disposición homologatoria del 29/5/2025".