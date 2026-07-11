Los defensas franceses Saliba y Upamecano no participan en el entrenamiento del equipo

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Dieciseisavos de final - Francia vs Suecia

Por Karolos ​Grohmann

BOSTON, EEUU, 11 jul (Reuters) - Los defensas franceses ‌Dayot Upamecano ‌y William Saliba no participaron en la sesión de entrenamiento del sábado, en la que el equipo se preparaba ​para ⁠la semifinal del Mundial ‌contra España del ⁠martes.

El central ⁠Saliba ha estado recuperándose de una lesión de espalda durante ⁠todo el torneo ​y se le ‌dio descanso en ‌el último partido de ⁠la fase de grupos de Francia contra Noruega.

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No se entregaron ​detalles ‌sobre la ausencia de Upamecano, pero el defensa central ha llegado al torneo ⁠directamente tras una ajetreada temporada con el Bayern de Múnich.

Ambos, que fueron titulares en la victoria por 2-0 del jueves en ‌cuartos de final contra Marruecos, son una de las razones por las que Francia solo ha ‌encajado dos goles en sus seis partidos del Mundial ‌hasta la ⁠fecha, uno más que su rival, ​España.

Con información de Reuters