Los defensas franceses Saliba y Upamecano no participan en el entrenamiento del equipo

Por Karolos Grohmann
BOSTON, EEUU, 11 jul (Reuters) - Los defensas franceses Dayot Upamecano y William Saliba no participaron en la sesión de entrenamiento del sábado, en la que el equipo se preparaba para la semifinal del Mundial contra España del martes.
El central Saliba ha estado recuperándose de una lesión de espalda durante todo el torneo y se le dio descanso en el último partido de la fase de grupos de Francia contra Noruega.
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No se entregaron detalles sobre la ausencia de Upamecano, pero el defensa central ha llegado al torneo directamente tras una ajetreada temporada con el Bayern de Múnich.
Ambos, que fueron titulares en la victoria por 2-0 del jueves en cuartos de final contra Marruecos, son una de las razones por las que Francia solo ha encajado dos goles en sus seis partidos del Mundial hasta la fecha, uno más que su rival, España.
Con información de Reuters