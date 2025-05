Los trucos para vestirse abrigado en invierno sin perder el estilo, según una experta en moda.

Una experta en moda reveló los mejores tips para vestirse abrigada en invierno sin sacrificar tu estilo personal. A la gran mayoría de las personas les pasa que cuando llegan los días fríos, se ven en la obligación de tener que priorizar prendas abrigadas por sobre las más estéticas. Esto es bastante común, pero según expertos en moda, se puede vestirse abrigado y lindo al mismo tiempo si conocés los secretos.

Generalmente, las personas caen en la típica campera puffer que es abrigada, pero que no aporta mucho al estilo personal. La experta en moda Tinsley Crisp reveló en The every girl, sitio web sobre moda y tendencias, cuáles son los trucos que nunca le fallan para vestirse abrigada en invierno sin perder estilo y elegancia.

Los trucos para vestirse bien en invierno sin perder estilo

1. Invertí en un abrigo que sea protagonista

El primer truco es invertir en un abrigo interesante. "Sin lugar a dudas, mi mejor (y más elogiada) compra hasta la fecha es mi abrigo de leopardo. Cuando ya no sabía qué hacer con mi estilo de invierno la temporada pasada, decidí buscar una prenda de abrigo que fuera más yo que mi abrigo negro sencillo. Aunque no estaba específicamente buscando un abrigo de leopardo, supe que tenía que tenerlo en cuanto lo vi", explicó Tinsley. Si no te gusta el animal print, podés optar por cualquier otro abrigo que te guste mucho.

2. Abastecerte de piezas para superponer

En invierno, es clave vestirse en capas. Para la experta, es fundamental tener camisetas manga larga ajustadas. Esta pieza es clave para superponer con otras. "El año pasado compré algunas en Everlane sin saber el impacto que tendrían en mi guardarropa de invierno, pero después de meses de usarlas de forma repetida, pensé que ya era hora de pedir algunas más. Entre esas y mis cuellos altos de confianza, no pasa un día sin que use una camiseta debajo de un suéter grueso o una capa ligera", sostiene.

3. Usá los accesorios de invierno a tu favor

Accesorios como bufandas, gorros o guantes son perfectos para sumarle más estilo a tus outfits de invierno. "Ya sea que tengas un abrigo llamativo o no, elegir invertir en algunos accesorios que resalten es la forma más rápida y económica de renovar tu guardarropa de invierno de inmediato", aconseja Tinsley.

4. Nunca salgas de casa sin joyas

Las joyas son fundamentales para elevar los looks. "Podría estar usando el look más simple (digamos, jeans y una camiseta), pero con la adición de una o dos piezas de joyería, doy la impresión de alguien que está perfectamente arreglada. En invierno, prefiero concentrarme en una categoría específica—ya sea pulseras o pendientes—para no añadir más a la sobrecarga visual", explica.

5. Rellená tu cajón de medias

Invertir en medias y calzas es clave para vestirse bien en invierno. Pueden ser medias térmicas, de lana o de diferentes colores. "La clave para verte más armada es pensar en tu look de pies a cabeza. Ya sea un par grueso de medias de cashmere o unas calzas de lana de colores llamativos, esa capa extra es el toque final que mantendrá tu estilo y calor al mismo tiempo", detalla.

6. Aceptá un poco de color

Por último, Tinsley señala la importancia de animarse a usar colores más allá de los neutros. "Mis temores previos sobre recibir la temporada invernal estaban principalmente relacionados con mi suposición de que tendría que renunciar al color hasta que el sol volviera a salir. Afortunadamente, en los años posteriores, he aprendido a dar espacio a los efectos que puede tener un color brillante para mejorar el ánimo en pleno invierno", cierra.