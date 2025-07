Se conoció qué pasará en la familia de Vicuña y La China Suárez.

Benjamín Vicuña y La China Suárez continúan en la mira de la prensa de espectáculos debido a sus conflictos por sus hijos. En ese sentido, recientemente se supo qué cambió en los último días, en relación al permiso del chileno a su ex para que se lleve a los niños a Turquía.

La periodista Tatiana Schapiro habló sobre un paso más cerca de la paz entre Vicuña y Suárez, semanas después del fuerte posteo de la actriz en contra del padre de Amancio y Magnolia. "Esto acaba de suceder porque tenían que firmar ellos dos, que no se vieron. Ellos siguen sin hablar entre ellos. La comunicación es a través de sus abogados. La firma es un acuerdo que logran Agustín Rodríguez, abogado de la China, y Máximo Petracchi, el abogado de Benjamín. Realmente son ellos los que logran este acuerdo, porque estaba muy difícil la situación", comenzó la panelista.

"Benjamín Vicuña ya levantó la restricción para que la China pueda sacar a los niños del país. ¿Cómo es el acuerdo y cómo van a ser los próximos días? Mañana se estarían yendo Vicuña de vacaciones con sus hijos al sur. Me dicen que iría a Villa La Angostura. En el sur también está cerquita Pampita con sus hijos. Sería lógico pensar que después se van a juntar los hermanos", sostuvo Schapiro en el ciclo DDM.

Y sumó: "Benjamín se va al sur con sus hijos de vacaciones y los trae dentro de una semana. El 25 o 26 de julio se está yendo la China con los chicos a Turquía. Es por dos semanas. Ya está levantada la restricción parental para que ella pueda viajar con los niños. Los nenes se van dos semanas al sur con su papá y después dos semanas con su mamá a Turquía y van a estar volviendo entre el 8 y el 9 de agosto. Hay que ver los pasajes, pero esa es la idea".

El duro texto publicado por La China Suárez sobre Vicuña

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", empezó la China Suárez. Y continuó: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".