Nicolás Cabré le revocó el permiso de Rufina a la China Suárez para que la saque del país.

Mientras el conflicto entre Eugenia “la China” Suárez y Benjamín Vicuña sigue generando repercusiones, ahora se conoció una determinación contundente por parte de Nicolás Cabré, padre de Rufina, la hija mayor de la actriz que sumaría un nuevo capítulo a este escándalo.

Según reveló Marcela Tauro en Intrusos (América TV), Cabré decidió seguir los pasos de Vicuña y revocar el permiso que había otorgado para que Suárez pudiera salir del país con la menor. “Ya fue enviada la carta documento al domicilio de la China en Capital, mediante un escribano”, detalló la periodista.

La medida se da en un momento en que Suárez necesita ese permiso para viajar con su actual pareja, Mauro Icardi, a Turquía. De acuerdo a Paula Varela, la actriz habría intentado llegar a un acuerdo informal con Cabré: “Le ofreció dejar de pagarle la cuota alimentaria si él la dejaba viajar con Rufina”, lanzó.

La reacción de Cabré replica la del actor chileno, quien recientemente tomó la misma decisión legal antes de que la China partiera rumbo a Estambul. La relación entre Cabré y Suárez, que comenzó en la tira Los Únicos, había sido cordial desde su separación en 2013, pero este nuevo episodio podría tensar el vínculo. Por ahora, se espera la respuesta pública de Suárez, mientras Vicuña se mantiene en silencio y alejado de los medios, lidiando con el revuelo mediático desde su casa.

Ángel de Brito dio a conocer lo que vivieron Amancio y Magnolia

Esta semana, la China Suárez y Benjamín Vicuña protagonizan un gran escándalo que involucra a Magnolia y Amancio, hijos de la pareja. En ese sentido, Ángel de Brito decidió contar los pormenores del conflicto familiar y reveló cómo se encuentran los niños ahora y cómo atraviesan esta situación.

"Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de La China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta", comenzó De Brito.

"Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos", contó el conductor de LAM sobre lo que vivieron los hijos de la pareja y finalizó: "Vicuña y La China no se hablan. Solo se comunican a través de sus abogados. Todos los hijos de Benjamín tienen a sus madres en el exterior. Mañana vuelve Pampita, con ella sí dialogan y ahora tienen buena relación. Mañana vuelve Caro, sus hijos estuvieron hoy en la casa de Guillermo, el hermano de Pampita".