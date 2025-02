Tristeza por el desolador anuncio de Nicolás Cabre: "Es mi despedida"

El triste anuncio de Nicolás Cabré que sorprende al espectáculo.

El actor Nicolás Cabré sorprendió a todos en las redes sociales al anunciar "su despedida" y explicó los motivos que lo llevaron a tomar una tajante decisión de cara a su futuro. El comunicado que impacta en el espectáculo a pocas semanas del arranque de la temporada teatral veraniega en Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, Nicolás Cabré anunció su salida del elenco de Los Mosqueteros del Rey, comedia que estuvo protagonizando en la sala del teatro Astral con gran éxito: “Hoy es mi despedida definitiva como Mosquetero (otra vez aclaro que la obra sigue). Les agradezco a todos los que formamos parte y a todos lo que vinieron!! Y a los que no…los espero a las 20:30 en el teatro Roxy de Mar del Plata”. La obra de Manuel González Gil está protagonizada por Cabré, Freddy Villarreal, Nicolás Scarpino y Jorge Suárez.

El anuncio de "despedida" de Nicolás Cabré.

"Cuatro actores tratan de dar inicio a la función. Sin embargo, una serie de incidentes se los impide, ya sea porque olvidan los textos, se confunden con los momentos de entrada y salida, hay contradicciones o comentarios sobre la información del relato. Poco a poco, intentan montar la célebre novela de Dumas, pero las complicaciones se incrementan hasta el momento donde deben tomar una decisión radical", indica la sinopsis de Los Mosqueteros del Rey que está teniendo funciones en La Feliz.

El motivo por el que Nicolás Cabré decidió cambiar su “humor”: “Vivía enloquecido”

A lo largo de su trayectoria, Nicolás Cabré ha sido conocido no solo por su talento como actor, sino también por su fuerte resistencia a la exposición mediática. Su actitud reservada y sus roces con la prensa lo acompañaron durante muchos años. Sin embargo, con el paso del tiempo, decidió modificar ciertos aspectos de su personalidad y abrirse a una nueva forma de vivir.

Este cambio no solo impactó en su relación con los medios, sino también en su vida cotidiana. Con sinceridad, reveló cuáles fueron los pilares de su transformación y cómo el deporte tuvo un rol fundamental en este proceso. "Me levanto entre las siete y media y las ocho de la mañana, ya tengo ese reloj incorporado", confesó en una entrevista con La Nación, describiendo su rutina diaria.

En un contexto de gran demanda y presión, descubrió que el running se convirtió en su gran refugio: "Me salvó la vida. Primero, porque me ayudó a dejar de fumar". El actor destacó que esta disciplina le permitió conectar con un nuevo estilo de vida, mejorando su estado de ánimo y su bienestar general. "Correr es una parte fundamental de mi día, me apasiona. Además, me permitió conocer a personas increíbles con las que comparto charlas sobre carreras, ciclismo y natación, y nos reunimos para entrenar juntos".

Más allá del aspecto físico, Cabré reconoció que el deporte le brindó estabilidad mental y emocional. "El ejercicio me ayuda a enfocarme, a planificar mis días, a comer mejor y a tener un objetivo claro. Es un mundo que me ha hecho muy bien". El actor también resaltó el impacto positivo de su cambio en su rol como padre. Para él, la posibilidad de mantenerse activo y acompañar el crecimiento de su hija Rufina, fruto de su relación con la China Suárez, es fundamental. "Salir a correr y luego poder buscar a Rufi al colegio es algo invaluable. También me interesa mostrarle la importancia de llevar una vida saludable".

Finalmente, reflexionó sobre el impacto que este nuevo estilo de vida tuvo en su personalidad. "Antes me angustiaba fácilmente, vivía enloquecido. Ahora, cuando corro, me tomo un momento para ordenar mis pensamientos, algo que antes no hacía".