Benjamín Vicuña y el detonante que hizo explotar a La China Suárez: "Es ridículo".

Una nueva polémica acaba de desatarse dentro de la farándula argentina: se abrió otro episodio en el escándalo que protagonizan Benjamín Vicuña, Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi. Precisamente, luego de que trascendiera que el chileno denegó el permiso para que sus hijos con la actriz, Magnolia y Amancio, se mudaran a Turquía, brindó una nota televisiva en donde explicó el trasfondo de su decisión.

Interceptado por el móvil de Intrusos, ciclo emitido por América TV, explicó de dónde surgió su decisión de no dejar que sus hijos se vayan a vivir a Turquía con junto a Mauro Icardi: "Miren, la verdad es un montón todo esto. Parece que fuera algo grave, pero tiene que ver con el orden de mis hijos". Luego, siguió: "Hablar de ellos es un montón, pero lo hago porque se instaló un tema relacionado con una situación doméstica. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema".

En este marco, continuó: "En las familias, a veces fluye la comunicación y otras no. Lo que se hace, no voy a dar clase, pero despierta mucho odio porque parece que alguien le está quitando los hijos al otro. Acá lo único que se busca es un orden, tal como ocurre cuando yo me voy a Chile". Sin embargo, se mostró dispuesto a negociar con su expareja: "La madre tiene todo el derecho de viajar y acompañar a su pareja, como los hijos de ir al colegio, estar con sus hermanos y tener una rutina. Le vamos a encontrar la vuelta para que puedan ir con ella, estar conmigo y estar todos en paz".

Finalmente, sumó: "Mis hijos viven acá y yo vivo acá por ellos. Ponerme en una situación que va a ocurrir es ridículo". Luego, siguió tajante: "Siempre intento aclararlo con una sonrisa, pero no es lo ideal. No me gusta dar explicaciones y lo hago hace seis meses a la salida del teatro, estrenos, en el cine. Pero por mis hijos tengo que hablar y actuar. Ojalá que podamos sacar esto y que hablen de otra cosa, de la fantasía, los personajes. Mis hijos no son parte del espectáculo".

Qué dijo La China Suárez sobre estas declaraciones de Vicuña

Horas más tarde de este descargo público por parte del actor, Eugenia "La China" Suárez hizo un polémico posteo en sus redes sociales en donde se descargó contra Vicuña y expuso sus "problemas de adicciones". "El papá del año. Quién no habla con la prensa porque ‘no es mediático’ pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba ‘de gira’”, empezó el posteo.

Luego, siguió: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque ‘era mucha plata’. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo”, siguió. “El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay ‘una imagen que sostener’. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

Asimismo, expuso sobre la situación particular del actor: "Me callé mucho tiempo por mis hijos, por querer sostenerles un mundo de fantasía. No más. El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado