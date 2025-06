Se conoció el verdadero motivo de la pelea entre Lali y la China Suárez.

Pese a los años que pasaron desde su inicio, 2021, el escándalo protagonizado por Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi, continúa dejando secuelas. Cada vez hay nuevos cápitulos y personajes involucrados, tal es el caso, de Lali Espósito, quien confirmó en una reciente entrevista con Infobae su distanciamiento de la actriz, pese a conocerse desde pequeñas y trabajar juntas en infinidad de proyectos televisivos.

En ese sentido, en las últimas horas, Yanina Latorre dio los detalles del conflicto y explicó los verdaderos motivos de la pelea que ambas tuvieron. “No soy tan amiga de la China. La quiero de muchos años, nos conocemos de muy niñas. Pero desde hace diez años que no tengo un vínculo cotidiano con ella. Me entero de su vida un poco por ustedes, o por gente en común que tenemos”, expresó la cantante pop en diálogo con Tati Schapiro.

La foto de Lali y Wanda Nara que habría enfurecido a la China Suárez.

A partir de ese momento, las redes sociales se inundaron de comentarios y teorías sobre el motivo de la "ruptura" entre las amigas. Pero fue la conductora y panelista de LAM quien a través de sus historias de Instagram y luego en su programa Sálvense Quien Pueda (América) reveló la verdad. “Esta fotito fue la última pelea”, escribió junto a una imagen en la que se ve a Lali junto a Wanda Nara.

“Lali la posteó y la nipona se ofendió", sumó luego la especialista en farándula. Al parecer, esto habría provocado la reacción de Suárez quien le reprochó el gesto a su amiga y comenzó una discusión que culminó con el vínculo que mantenían. "Te banqué cuando arrancó el Wandagate, te reposteé tu tema cuando te lanzaste a cantar ¿y ahora me venís con esto? Andá a ca…’”, le habría contestado la artista.

Yanina Latorre reveló el verdadero motivo de la pelea entre Lali y la China Suárez.

"Eestá muy pendiente de Wanda. Si algún conocido sube algo con ella, llama y putea. Los trata de traidores. No tiene remate”, sumó por último Latorre. Por el momento, ninguna de las protagonistas habló públicamente sobre lo ocurrido.

Lali Espósito: "No me asusté, pero no lo iba a dejar pasar"

En la misma charla con Infobae, ante la pregunta de Tati Schapiro sobre cómo vivió el hecho de haber sido mencionada de forma despectiva por Javier Milei, Lali fue clara: “Siempre fui así. Lo que cambian son las coyunturas, las épocas. Si uno mira hacia atrás, va a ver que siempre me expresé cuando sentí que tenía algo para decir”.

Lejos de mostrarse intimidada, Lali explicó que no se trata simplemente de opinar, sino de haber sido interpelada directamente por el presidente de la Nación: “No siento que ahora opino más. Lo que pasó es que me mencionaron en persona y de forma despectiva. Me subieron a un ring, y yo no tengo problema en decir lo que pienso”.

Al ser consultada sobre si sintió miedo frente a tanta exposición pública, la cantante fue categórica: “No, miedo no. Creo que se asustan más los que te quieren, tu gente, tu equipo. Yo no me asusté, pero sí me impactó. Me hizo ver hasta qué punto llega la falta de respeto, la intención de tergiversar las cosas para que la gente crea que uno es algo que no es… Todo para dividir”.

En ese sentido, recordó un episodio donde la acusaron de vivir del Estado: “Trabajo desde que tengo uso de razón. Es tan ridículo que no me puede dar miedo, pero tampoco me lo puedo callar. Por eso respondo, siempre con respeto. Esa es la diferencia”.