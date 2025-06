Firme y sin miedo: Lali Espósito respondió los ataques de Milei.

En el marco del lanzamiento de La Voz Argentina 2025, Lali Espósito brindó una entrevista a Infobae donde habló sin filtros sobre su carrera, su relación con Pedro Rosemblat, su vínculo con la China Suárez y su reciente cruce con el presidente Javier Milei.

Consultada por Tati Schapiro sobre su reacción tras haber sido mencionada de manera despectiva por el mandatario nacional, Lali fue contundente: “Yo siempre fui así, lo que cambian son las coyunturas. Las épocas. Si uno mira para atrás: yo siempre me expresé cuando sentí la necesidad, cuando tenía algo que decir”, afirmó.

Y añadió: “Yo no siento que ahora opino, sino que ahora enfrenté esta situación de que un primer mandatario me nombre en persona de una manera despectiva y subiéndome a un ring. Yo no tengo problema en decir lo que pienso”.

Cuando la periodista le preguntó si se había asustado con esa exposición, Lali respondió con firmeza: “No, nunca. Creo que se asusta más la gente que te quiere, tu entorno, la gente con la que trabajás… Yo no me asusté pero sí me impactó. Me di cuenta que este era el nivel de falta de respeto, de falacia para que la gente crea que uno es una cosa en particular… Para tratar de dividir las aguas”, explicó.

Y cerró:“Una vez me trataron de persona que vive del Estado cuando yo trabajo desde que tengo uso de razón. Es tan bizarro que no me puedo asustar, pero tampoco lo puedo dejar pasar. Por eso contesto, pero con respeto, esa es la diferencia”.

Además de la política, Lali se refirió con ternura a su relación con el periodista Pedro Rosemblat y reconoció que están en un momento muy lindo juntos. También aclaró que su vínculo con la China Suárez no es cercano, aunque mantienen un trato cordial cuando se cruzan. En cuanto a su carrera, celebró el éxito rotundo de su último álbum No vayas a atender cuando el demonio llama, con el que llenó dos Vélez y se prepara para repetir la hazaña en septiembre.

Lali habló de los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat

Lali Espósito fue vista este viernes en el Teatro Metropolitan, donde asistió a la obra Cuestión de género protagonizada por Jorge Marrale y su amiga Moria Casán. Antes de ingresar a la función, la artista fue abordada por la prensa y no esquivó ninguna pregunta, incluyendo los rumores de casamiento con Pedro Rosemblat.

Consultada sobre si planea dar el "sí", Lali respondió entre risas y con total naturalidad: “¡No! No hablamos de eso con Pedro”. La intérprete de Disciplina descartó así las versiones que circulaban en redes y medios sobre una posible boda.

Sin embargo, confirmó que la relación va en serio. “No hablamos tanto de casamiento, la verdad. Sí convivimos hace como un año y pico ya. Es una convivencia genial. Tenemos una rutina y está buenísima”, aseguró, dejando en claro que el vínculo con el conductor de Gelatina es sólido y fluye sin presiones.