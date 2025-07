Los hijos de La China Suárez y Benjamín Vicuña sufren la pelea de sus padres.

La China Suárez y Benjamín Vicuña son los protagonistas de uno de los escándalos del momento, tras graves acusaciones de la actriz al padre de sus hijos. Para llevar claridad a la situación, Ángel de Brito hizo un extenso informe sobre los pormenores del conflicto familiar y reveló lo que viven los hijos de los artistas, Magnolia y Amancio.

Vicuña no le firmó el permiso a Suárez para que pueda ir con sus hijos a Turquía, para acompañar a su actual pareja Mauro Icardi, y luego de eso fue que la actriz de tiras como Casi Ángeles y ATAV lanzó graves acusaciones hacia el chileno. "Benjamín Vicuña está destrozado después de los posteos de La China. En estos tres días no pudo ver a sus hijos, hoy le tocaba tenerlos y fue imposible. Su ex suegra lo tiene bloqueado, la niñera apagó el teléfono y el abogado sin respuesta", comenzó De Brito.

"Los últimos días no fueron al colegio, no vieron a la madre y no pudieron ver al padre. Siempre pierden los pibes que quedan en el medio de todos estos locos", contó el periodista sobre lo que vivieron los hijos de Benjamín Vicuña y La China Suárez. Y siguió: "Vicuña y La China no se hablan. Solo se comunican a través de sus abogados. Todos los hijos de Benjamín tienen a sus madres en el exterior. Mañana vuelve Pampita, con ella sí dialogan y ahora tienen buena relación. Mañana vuelve Caro, sus hijos estuvieron hoy en la casa de Guillermo, el hermano de Pampita".

La denuncia que hará Benjamín Vicuña a La China Suárez

Ángel de Brito informó sobre la decisión drástica que tomó Vicuña en relación a sus hijos. "Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto, hay video de Benjamín en la puerta e la casa de la madre de los niños. En la comisaría, le dijeron que debe iniciar una acción penal en su contra. Lo hará mañana, hoy fue feriado", reveló el conductor de LAM.

La China Suárez.

El descargo de La China Suárez contra Benjamín Vicuña

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'", comenzó la China Suárez. Y siguió: "El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como él había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las pocas veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".