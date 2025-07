Pampita le respondió en vivo a Yanina Latorre en América TV.

Pampita fue consultada por Yanina Latorre por su posicionamiento en referencia a las fuertes acusaciones de La China Suárez a Benjamín Vicuña. La expareja y madre de los hijos mayores del chileno se pronunció con vehemencia en alusión a su experiencia al compartir la maternidad con el actor.

Suárez apuntó con todo contra el padre de sus hijos Magnolia y Amancio, con acusaciones vinculadas a una paternidad ausente, problemas de adicciones y actitudes tóxicas a nivel conyugal. Yanina Latorre le preguntó a Pampita de manera directa sobre esta situación a través del chat y la modelo le respondió sin titubear.

"Benjamín es un padre amoroso, cariñoso, preocupado por sus hijos, presente y generoso", comenzó la madre de Blanca, Beltrán, Bautista y Benicio Vicuña. Al mismo tiempo, Latorre le preguntó por la China Suárez y la modelo respondió: “Yo ya no sé qué decir. Con ella tengo excelente relación hace muchos años. Espero que como familia que somos, siempre entre todos reine el respeto por sobre todas las cosas. Todos tendremos que poner de nuestra parte para que así sea".

El descargo completo de La China Suárez contra Benjamín Vicuña

"El papá del año. Quien no habla con la prensa porque 'no es mediático', pero se cansa de llamar para que cuenten su versión. El papá del año, que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda. El que me dejaba tirada dando teta, cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira", comenzó Suárez en su cuenta de Instagram. Y cerró: "El papá del año, que en siete años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de dos años le pidió por la noche un vaso de agua, pero como había vuelto de gira no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'. El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

La China reaccionó ante la negativa de su ex a que sus hijos viajaran a Turquía con este fuerte texto, que continuó: "Quien se encargó de destruir poco a poco mi autoestima en momentos difíciles. El papá del año, que cuando le decía llorando que me quería separar, me respondía: 'Separate, ¿quién te va a querer con tres hijos?'. El hombre que me enseñó que los celos profesionales en la pareja existían, haciéndome sentir mal cada vez que algo me salía bien".