La muerte golpea a La China Suárez en medio de su escándalo con Vicuña.

Eugenia "La China" Suárez está pasando uno de los momentos más agitados de su vida mediática luego de las acusaciones que arrojó contra su ex Benjamín Vicuña, a quien tildó de "mal padre, infiel y adicto", y en las últimas horas protagonizó un nuevo escándalo que se desató a raíz de una muerte en su círculo más cercano. La palabra de Yanina Latorre y la versión de los amigos de "La China".

Uno de los misterios recientes de la vida de "La China" Suárez gira en torno a la muerte de Wet, el perro que rescató junto a Mauro Icardi. La panelista Yanina Latorre divulgó la versión que consigna que el can habría muerto electrocutado tras acercarse a un cerco eléctrico, pero el periodista Gustavo Méndez -amigo de la actriz- reveló en Puro Show (El Trece) que la causa de la muerte sería diferente: “Tengo el diagnóstico que tenía metástasis en todo su cuerpo. Murió por un cáncer".

Wet, el perro rescatado de "La China" Suárez y Mauro Icardi.

Asimismo, el periodista y amigo de "La China" Suárez añadió: "Evidentemente lo abandonaron los dueños, porque ya sabían que tenía cáncer. No murió electrocutado. Tengo el documento”.

La dura respuesta de Yanina Latorre

Yanina Latorre no tardó en aparecer con un picante descargo tras las palabras del amigo de "La China" Suárez y volvió a reforzar su versión de los hechos: "Me fascina la operación de lavado de imagen de la nipona. Me sorprende la desesperación por desmentir el caso del perrito. Querida, fue como ya mencioné. Cada vez que hablo, envían a un vocero. El poder de mi palabra. El perrito ya tenía cáncer. La descarga eléctrica lo afectó porque estaba en un estado delicado. Lo llevaba al tratamiento el jardinero de Mauro".

Por otro lado, la panelista de Ángel de Brito lanzó una feroz crítica contra "La China" Suárez y el triste final de su perro: "¿Para qué tienen perros si no los cuidan? Y no olviden esto. ¿Por qué La China no despidió al perrito en redes sociales? Siempre lo hizo con sus otros animales".