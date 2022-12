La muerte que golpea a la China Suárez: "Para siempre"

La actriz se sinceró en las redes sociales sobre el deceso que le causó angustia. "La China" Suárez recordó a una de sus mejores amigas que ya no está en este plano.

"La China" Suárez hizo una publicación en su cuenta de Instagram a modo de recuerdo a su íntima amiga Sofía Sarkany, quien perdió su vida en marzo del año pasado. La diseñadora de moda y la actriz eran muy cercanas y Suárez conmovió a sus seguidores con un tierno posteo.

"Y se nos van acabando las fotos, los videos, pero tu voz y los recuerdos no se me van a olvidar jamás", comienza el pie de foto que escribió la madre de Rufina, Magnolia y Amancio en su posteo. Y sigue: "Mi ratón, la más buenita, te amo para siempre".

No es la primera vez que la actriz recuerda a su amiga, desde el día en que la hija de Ricky Sarkany perdió su vida tras luchar contra el cáncer, Suárez ha hecho varios posteos a modo de homenaje.

El fuerte posteo de "La China" Suárez poco tiempo después del deceso de Sofía Sarkany

"Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas. Donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite", escribió la joven en su publicación de Instagram donde se la podía ver junto a su amiga en un divertido video. Y agregó: "Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo. Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver".

El angustiante mensaje de Ricky Sarkany a un año de la muerte de su hija

El diseñador de calzados se expresó en el primer aniversario del deceso de su hija y soltó: "Un año desde el día en que te seguimos amando desde el recuerdo de cada momento vivido, de cada enseñanza que nos diste y especialmente de cada sonrisa que permanece en lo más profundo del alma. Te llevamos siempre en nuestros corazones agradeciendo eternamente a la vida el privilegio de haber compartido esta vida junto a vos".