Exfigura de LAM rompió el silencio y confesó lo peor tras su escandalosa salida: "Me atacó"

Exfigura de LAM rompió el silencio y confesó lo peor: "Me atacó".

Luciana Elbusto dejó de forma abrupta el panel de LAM (América TV) y finalmente rompió el silencio sobre los motivos que la llevaron a irse del magazine conducido por Ángel de Brito. La verdad detrás de los rumores y la palabra de la periodista señalada por ser la amante de Diego Brancatelli.

Desde que Luciana Elbusto llegó a LAM tras su escándalo con Brancatelli, creció la tensión entre angelitas y la periodista terminó estallando ante la presión de ser el centro de las miradas. Su salida intempestiva del magazine llevó a que muchos televidentes se preguntaran qué ocurrió entre las panelistas, y finalmente Elbusto decidió hablar y contar las internas que la llevaron a irse de América TV. “Desde el primer día que me senté en LAM, quien me atacó fue Ximena Capristo", sentenció en diálogo con Infama apuntando contra la mediática.

"Ángel le preguntó qué le parecía que yo estuviera sentada en su lugar, y ella respondió ‘se lo tiene que ganar’. Esto fue desde un primer momento, no es que yo le hubiera hecho una nota previa que le haya molestado ¡Nada! A mí me dolió que me atacara el primer día, porque salió a decir que yo me tuve que acostar con alguien para estar ahí. Sí se dio que ahora me conoce un montón de gente por lo que sucedió en su momento, pero fuera de LAM, por ejemplo, en Infama yo trabajé seis años, con Santiago del Moro, venía a dar primicias los jueves, también hacía la trasnoche de C5N. No sé por qué ella dice eso”, agregó Luciana Elbusto, en diálogo con Marcela Tauro.

Hace unas semanas, cuando se dio a conocer que Luciana Elbusto ya no era más parte de LAM, Yanina Latorre opinó al respecto y lanzó: "Vi una declaración de ella donde dijo que solo había arreglado por 2 meses. Yo digo, si a Ángel le hubiera encantado, la hubiera dejado. Es divina. es re buena mina, escribe bien, tiene buena data, pero yo... viste que hay como una rotación, es buena persona, pero le faltó..., se peleó mucho con Feudale. No es lo mismo escribir que estar delante de cámara".

La respuesta letal de Ximena Capristo: "Zorra"

Ximena Capristo se hizo eco de las palabras de su ex compañera y en un móvil habló sobre la "enemistad" que habría llevado a Luciana Elbusto a irse de LAM: “El que decide es Ángel y la productora, ella en la gráfica está súper bien y quizás no les gustó cómo Angelita. A mí me pagan para hablar de todos los temas, que le vaya bien pero que no cuente en un piso de televisión, con un micrófono puesto y donde estamos todos, que ella entregó los mensajes, a mí la gente zorra no me gusta. Si mantuviste tantos años una infidelidad tantos años con un hombre casado, tranquilamente me lo podría haber hecho a mí, yo me puse en el lugar de Cecilia, la mujer de Brancatelli”.