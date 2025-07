Una figura de Gran Hermano dio a conocer que lleva casi un año sin sexo.

Gran Hermano es uno de los reality shows con más audiencia en la TV argentina en el último tiempo y por eso toda noticia relacionada a las figuras del programa tiene repercusión en las redes. Eso mismo ocurrió con una reciente revelación de una de las caras más importantes del show de Telefe, quien contó hace cuánto tiempo no tiene sexo.

Se trata de Santiago Algorta, el último ganador del reality show de Telefe, quien se animó a contar que no tiene relaciones íntimas con nadie desde antes de entrar a la casa. El campeón que se debatió el puesto en la final con Ulises Apóstolo dialogó con Ángel de Brito en Bondi al respecto.

"No tuve sexo desde que salí de la casa. Estoy muy enfocado en el laburo. Llevo 8 meses sin sexo", soltó Algorta ante la mirada atónita de Ángel de Brito y sus compañeros de trabajo en Bondi. El ganador de Gran Hermano 2025 reveló cómo fue este tiempo sin tener contacto íntimo con nadie: "En el primer mes capaz estás con más ganas, pero después te acostumbrás, te olvidás y terminás un poco asexuado. Salí y apenas tengo tiempo para dormir. Ahora lo único que quiero es aprovechar las oportunidades".

Santiago Algorta, sobre sus primeros días fuera de Gran Hermano

"Todavía no siento que esté de lleno en la realidad. Salí de la casa, fui al hotel y mis días se dividen entre el canal a las notas y volver al hotel. Aún no pude estar en la calle... No pude ver todo, pero ya estuve mirando algunas repercusiones. En resumen: estoy muy feliz, lleno. Logré algo que hace tiempo quería. Todo lo que pasó superó ampliamente mis expectativas", comentó el ganador de Gran Hermano en diálogo con Gente.

Y siguió: "Con entrar a Gran Hermano yo ya estaba más que satisfecho. Llegué a la final y también estaba satisfecho. Haber ganado fue un sueño impresionante. Estoy muy agradecido a la gente que me bancó y a sus muestras de amor. No me imaginaba que iba a ser tanto. Ganar fue una sorpresa. Cuando salí y me enteré de la diferencia fue una doble sorpresa. Cuando empecé a ver las redes me dejó muy feliz que a la gente le guste mucho mi forma de ser. Muchos destacaron la templanza y que cuidé a mis amigos".