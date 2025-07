Figura de Gran Hermano apareció borracho en un streaming y violentó a una mujer: "Putas"

Figura de Gran Hermano apareció borracho en un streaming y violentó a una mujer.

El ex participante de Gran Hermano Famosos Nino Dolce fue escrachado cuando apareció borracho en el programa de streaming de Claudio "El Turco" García y violentó a la actriz Tamara Bella, a quien increpó con comentarios hirientes sobre las mujeres. El video que impactó en las redes sociales y se hizo viral rápidamente.

En el marco del programa de streaming La canchita apareció Nino Dolce en estado de ebriedad, aún cuando la actriz y conductora Tamara Bella le pidió que deje de "tomar" y Nino comenzó a expulsar comentarios de odio contra las mujeres, por lo que "El Turco" García abandonó el estudio indignado. "Bueno, es el programa del Turco, pero el Turco se enojó y se fue", dijo la actriz Tamara Bella en el stream en vivo. Según información del periodista Fede Flowers, "El Turco" García habría renunciado en vivo luego de los dichos de Nino Dolce.

Minutos después le preguntaron a Nino Dolce si se arrepentía de sus agravios contra las mujeres y mirando a cámara, y en completo estado de ebriedad, expulsó: "No tengo un puto arrepentimiento. Putas feminazis, putas de mierda". Completamente desbarrancado, sumó: "Vino una mina, una flaca, y me dijo que 'el Turco se fue por tu culpa, porque no te bancaba'".

Qué dijo Nino Dolce sobre su video borracho y sus comentarios de odio a las mujeres

El video de Nino Dolce borracho no tardó en hacerse viral y decenas de usuarios repudiaron el comportamiento del mediático, quien no dio ninguna explicación tras sus penosas declaraciones sobre las mujeres y el feminismo. Las últimas noticias públicas sobre Nino Dolce giraban en torno a su cambio de vida, ya que decidió hacerse rabino.