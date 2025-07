Se filtraron chats de Alfa de Gran Hermano y quedó involucrada Mirtha Legrand: "Del orto"

Se filtraron chats de Alfa de Gran Hermano y quedó involucrada Mirtha.

Desde que fue eliminado de la casa de Gran Hermano en el regreso del exitoso formato, Walter "Alfa" Santiago se convirtió en un personaje mediático que siempre da que hablar en sus apariciones en televisión y en redes sociales. Y una reciente postal que compartió junto a la actriz y conductora Mirtha Legrand desató un impensado ida y vuelta con un seguidor que terminó de la peor manera.

Todo empezó cuando "Alfa" subió una foto junto a Mirtha Legrand a su perfil de Instagram -"Es un placer enorme cada vez que me encuentro con la Sra MIRTHA Legrand…cuando me da su mano y me dice “ hola alfa, cómo estás ?” La emoción es única…. Gracias!!!", escribió-, un seguidor le contestó: “Che, Alfa, la mataste a la señora con la foto”. Pero lo que podría haber culminado en una opinión, escaló a mayores cuando "Alfa" le contestó por mensaje privado a ese seguidor y empezó a atacarlo usando palabras homófobas para ser agresivo.

El contenido del chat de "Alfa" lo divulgó la panelista "La Criti" -personaje del actor Nahuel Saa- en un video donde pueden leerse los mensajes agresivos del veterano. “Ay, ay, ay, vos no das más de puto. Pedazo de forro, chupame la japi, puto del orto”, escribió "Alfa" al usuario que no se quedó atrás y le contestó: “Ay Alfa. Tanta homofobia amor. Tratala boludo porque eso que tenés adentro envenena, querido”. “¿Cómo es la historia, pelotudo? Vos me podés bardear a mí y me venís con eso. Eso que tenés adentro vos, imbécil. Tratá de no estar mirando la vida de los demás, gordo puto. Mirá tu vida forro”, le retrucó "Alfa" sumando agresividad.

Por el momento, el ex participante de Gran Hermano no hizo más comentarios sobre la polémica situación en la que se vio involucrado y que tuvo como desencadenante una fotografía junto a Mirtha Legrand, quien a sus 98 años sigue en la conducción con el programa La Noche de Mirtha, en El Trece.