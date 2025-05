La ex del participante de Gran Hermano lo destrozó en público y filtró terribles chats.

A dos años de haberse separado, Delfina Wagner cargó contra su expareja, Walter "Alfa" Santiago. El exparticipante de Gran Hermano fue destrozado por la joven de 21 años, con quien mantuvo una relación tras salir del reality de Telefe. A su vez, adjuntó una captura de pantalla contundente en donde se ven chats que incriminan al hombre de 62 años.

"¿Te pensás que porque salís en la tele y porque fuimos pareja podés hostigarme de la nada y bardear a mi familia, no eras tan guapo en la cama cuando ni se te paraba la pija y después te quejás de que te gorrié y te cambié por un morocho cumbiero que sí se le para", comenzó diciendo Delfina Wagner, quien denunció públicamente a "Alfa" por hostigamiento.

Continuando con su descargo, Delfina Wagner manifestó: "Soltá, viejo cornudo. Ni siquiera me dejabas escuchar música de Chano porque sabías que era mi platónico de mi infancia y aún así yo te bancaba, sos tan inseguro que cuando me estuviste por gorrear con la trola uruguaya de nombre @PRioplatense. A esta mina le decía que estaba conmigo por un acuerdo mediático y a mí, que ella era su manager"

"Mirá si no te voy a gorrear después de eso, encima todo el mundo piensa que yo estaba con él por plata porque flashean que tiene guita porque maneja un Mercedes cuando el tipo me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco me pedía que me lleve hasta el jabón que iba a usar en su casa y por poco me pedía para las expensas del 2 ambientes prestado/alquilado en el que todavía vive", cerró Delfina Wagner, quien luego compartió una imagen de un chat de WhatsApp con "Alfa".

La foto del chat de Walter "Alfa" Santiago enviándole audios a Delfina Wagner

Adjuntando la imagen del chat, Delfina Wagner añadió contra "Alfa": "CHE VIEJO ACOSADOR, HACE DOS AÑOS QUE NOS SEPARAMOS, DEJÁ DE MOLESTARME POR TELÉFONO Y SUPERÁ DE UNA VEZ EL HECHO DE QUE TE HICE CORNETA, ESTA VEZ NO TE LA VAS A LLEVAR DE ARRIBA, DÉJAME A MÍ, A MI FAMILIA Y A MI TRABAJO EN PAZ, DEJÁ DE ACOSARME PORQUE EN PERSONA TE CAGÁS TODO, Y PREPÁRATE PORQUE LO QUE DECÍS POR MENSAJE LO VAS A TENER QUE REPETIR EN LA CARA, Y SIN NINGUNA VIOLENCIA, VAS A PASAR LA VERGÜENZA DE TU VIDA. SALUDOS DON CORNETA".

En la imagen, se puede observar cómo Walter "Alfa" Santiago le habría enviado muchos mensajes a Delfina Wagner, la cual decidió no contestar y como contrapartida recibió una llamada que tampoco atendió. Hasta el momento, el exparticipante de Gran Hemano no se manifestó en público sobre lo sucedido.