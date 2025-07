Sorpresa en el cine por el anuncio sobre Mirtha Legrand a sus 98 años: "La quieren"

Harán un ciclo de cine homenajeando la trayectoria de Mirtha Legrand.

La histórica actriz y conductora Mirtha Legrand será homenajeada con un ciclo de películas para honrar su trayectoria en el cine a cargo del MALBA y el Museo de Cine Pablo Ducrós Hicken, durante el mes de julio.

En un texto introductorio del escritor, coleccionista y programador Fernando Martín Peña remarca sobre la carrera de Mirtha Legrand: "Se consagró estrella de cine a los 14 años y durante más de dos décadas protagonizó films muy distintos y pasó de un género a otro siempre con éxito. Llevó su popularidad a la TV y la multiplicó hasta el infinito pero, como en sus películas, fue cambiando con los tiempos y consiguió mantenerse vigente. Todo pasa muy rápido en el medio masivo más demandante de todos, pero ella permanece porque se renueva. No es sólo el público: ella no estaría donde está si no supiera renovarse también".

"Hoy no sólo la quieren los que siempre la admiraron por sus películas o por su vigencia sino también los que pasaron de su programa por considerarlo frívolo o los que irritó con sus posiciones políticas. Ella nos ganó a todos. Es la diva del siglo. En todo el mundo no hay ninguna figura parecida y es muy hermoso que, siendo tan grande, siga haciéndose llamar Chiquita", remarca en otra parte el conductor de Filmoteca, temas de cine en un texto publicado en el sitio web del Malba anunciando que se verán películas de Mirtha en copias fílmicas en el Malba y en el Museo de Cine Pablo Ducrós Hicken.

Sobre Mirtha Legrand

Mirtha Legrand nació el 23 de febrero de 1927 y debutó en cine en Hay que educar a Niní (1940). Protagonizó Los martes, orquídeas (1941), Claro de luna (1942), La pequeña señora de Pérez (1944), La vendedora de fantasías (1950) y Bajo un mismo rostro (1962), entre otras. Actuó además en obras de teatro y series de TV. En 1968 comenzó a conducir, en Canal 9, Almorzando con las estrellas, después renombrado Almorzando con Mirtha Legrand y ahora sigue con La Noche de Mirtha, programa en el que actualmente entrevista a personajes del mundo del espectáculo, la política, el deporte y la cultura.